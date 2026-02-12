元SKE48メンバー、脳梗塞で入院「身体の回復を最優先に」14日イベントは欠席へ【全文】
【モデルプレス＝2026/02/12】元SKE48で、現在はガールズアイドルグループ・Nü FEEL.（ニューフィール）のメンバーとして活動する鈴木愛來（19）が、 脳梗塞で入院していることがわかった。2月12日、グループの公式X（旧Twitter）によって発表された。
【写真】19歳元SKEの鈴木愛來とは？
Nü FEEL.の公式Xでは、鈴木が脳梗塞を発症し入院治療中であること、ならびに、現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に治療・リハビリに専念していることを報告。これを受け、2月14日開催のイベント「Nü FEEL.1st Fan Meeting-Sweet Time-」を欠席することを発表した。
今後の状況については「分かり次第、ご報告させていただきます」とし、「引き続き、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけている。
鈴木は、2006年10月31日生まれ、千葉県出身。2023年8月、SKE48・12期生オーディションに合格しメンバー入り。2025年2月28日にSKE48としての活動を終了し、2026年1月23日にガールズアイドルグループ・Nü FEEL.の新メンバーとして加入することを発表していた。（modelpress編集部）
新メンバー鈴木愛來 脳梗塞による入院のお知らせ
この度、Nü FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします。
現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております。
つきまして、2月14日（土）開催のイベント「Nü FEEL.1st Fan Meeting-Sweet Time-」への鈴木愛來の出演は、療養を優先していただくため、運営判断としてお休みいただくことと致しました。
公演直前での急なご報告となりましたこと、楽しみにお待ちいただいていた皆様には心よりお詫び申し上げます。
なお、本公演につきまして、チケットの払い戻しは行いません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後の鈴木愛來の状況につきましては、分かり次第、ご報告させていただきます。
引き続き、温かく見守っていただけますと幸いです。
株式会社 PRODUCE·I
