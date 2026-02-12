Kis-My-Ft2¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖMAO¡×OP¥Æ¡¼¥ÞÃ´Åö·èÄê µÜÅÄ½ÓºÈ¡ÖºîÉÊ¤ò¤è¤êÁÇÅ¨¤Ë½ÐÍè¤¿¤é¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/12¡ÛÌ¡²è²È¡¦¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¤ÎºÇ¿·ºî¡ØMAO¡Ù¤¬¡¢Kis-My-Ft2¤¬¡¢2026Ç¯½ÕÊüÁ÷Í½Äê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡È14¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡É¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í
Ã±¹ÔËÜÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2²¯ºý¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡¦¡Ø¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡Ù¡¦¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¡¦¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¡¦¡Ø¶³¦¤ÎRINNE¡Ù¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¡£ºÇ¿·ºî¡ØMAO¡Ù¤Ï2019Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ï2026Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Kis-My-Ft2¤Ë·èÄê¡£³Ú¶ÊÌ¾¤Ï¡ÖHEARTLOUD¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤«¤é¤Ï¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶Î±Èþ»ÒÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤ÇËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¡ØMAO¡Ù¤ÎÌ¡²è¤ò°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤ÆÊª¸ì¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª¡ª¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥¢¥Ë¥á¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÉÔµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Kis-My-Ft2¤Î²»³Ú¤¬ºîÉÊ¤ò¤è¤êÁÇÅ¨¤Ë½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ëÆÃÈÖ¡Öº£¾¬²ò¤«¤ì¤ë¡¢Êó¤»¤ÎÉõ°õ¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡ÙÂçÈ¯É½¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡×¤¬3·î2Æü20»þ¤è¤ê¡¢YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®·èÄê¡£³áÍµµ®¡ÊËà½ïÌò¡Ë¡¢Àî°æÅÄ²Æ³¤¡Ê²«ÍÕºÚ²ÖÌò¡Ë¡¢²¼Ìî¹É¡ÊÉ´²ÐÌò¡Ë¡¢Ë±ÊÍø¹Ô¡Ê²ÚÌæÌò¡Ë¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡È14¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡É¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í
¢¡¥¥¹¥Þ¥¤¡ÖMAO¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ·èÄê
Ã±¹ÔËÜÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2²¯ºý¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡¦¡Ø¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡Ù¡¦¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¡¦¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¡¦¡Ø¶³¦¤ÎRINNE¡Ù¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¡£ºÇ¿·ºî¡ØMAO¡Ù¤Ï2019Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ï2026Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢¡³áÍµµ®¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø½¸·ë¡ÖMAO¡×ÆÃÈÖÇÛ¿®·èÄê
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ëÆÃÈÖ¡Öº£¾¬²ò¤«¤ì¤ë¡¢Êó¤»¤ÎÉõ°õ¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØMAO¡ÙÂçÈ¯É½¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡×¤¬3·î2Æü20»þ¤è¤ê¡¢YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®·èÄê¡£³áÍµµ®¡ÊËà½ïÌò¡Ë¡¢Àî°æÅÄ²Æ³¤¡Ê²«ÍÕºÚ²ÖÌò¡Ë¡¢²¼Ìî¹É¡ÊÉ´²ÐÌò¡Ë¡¢Ë±ÊÍø¹Ô¡Ê²ÚÌæÌò¡Ë¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û