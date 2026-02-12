きほInstagramより

【モデルプレス＝2026/02/12】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、桜木せりな、なの、みほ、なのかにインタビューを実施し、お気に入りのチョコについて聞いた。

◆きほ


＜お気に入りチョコ：BERNACHON（ベルナシオン）＞

バレンタイン用という訳ではないのですが、毎年パリに行ったときに「BERNACHON」のチョコを買っています。フランスにしか店舗がないんです。いただいたものだと「YVAN VALENTIN」（イヴァン・ヴァレンティン）が美味しかったです。

◆桜木せりな


＜お気に入りチョコ：AUDREY（オードリー）・SNOWS（スノー）＞

毎年高島屋に行って「AUDREY」のいちごのチョコを買っています。あと「SNOWS」も好き！味が好きなのもあるのですが「AUDREY」は特にそのときにしか手に入らない商品が多いので、バレンタインは整理券をもらって友達と一緒に絶対に買いに行きます。普通に並んだら1時間並ぶくらい人気なんです。

◆なの


＜お気に入りチョコ：なし（バレンタインは毎年手作り）＞

去年までは手作りしていました。去年はカヌレを作ったのですが、時間がかかって10人分くらいしかできなかったので、今年からは買おうと思っています。今年はクッキーにしようかな！

◆みほ


＜お気に入りチョコ：LeTAO（ルタオ）＞

チーズのチョコが美味しかったです。お客様にあげるときは王道に「GODIVA」を買うことが多いかな。

◆なのか


＜お気に入りチョコ：ROYCE'（ロイズ）＞

取り寄せています！私はチョコがすごく好きなので、お客様にあげるために西武や東武のチョコフェアに毎年行って選んでいます。「PIERRE HERME PARIS」（※4つ目の「E」はアキュートアクセント付き／ピエール・エルメ・パリ）のマカロンが今までで1番美味しかったので今年もマカロンにしようかなと思っています。

（modelpress編集部）

