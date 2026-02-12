ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡ÈËÌ³¤Æ»¡É¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡Ö¤ª¼÷»Ê¤â¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Ë²ÈÂ²¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾®Ã®±¿²Ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ÉáÃÊ¤ÏÀã¤ÈÌµ±ï¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿áÀã¤¤¤Æ¤¤¤ëÀã¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£ÍÚ¹áÀèÀ¸¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÊÀÅ²¬¸© 21ºÐ¡Ë
¢¡ËÌ³¤Æ»¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
²ì´î¡§Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î!? ²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¤½¤³¤Ë»ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡ª
²ì´î¡§¤¢¤éËÜÅö¤À¡ª Àã¤Ë²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡ÈLOVE ¤«¤¤Ï¤ë¤«¡É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª Àã·Ê¿§¤â¤¹¤´¤¤¡ª ¥¹¥Î¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡£³¤Á¯Ð§¤â¿©¤Ù¤Æ¡¢¥«¥Ë¤È¥¤¥¯¥é¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Ë¡¢¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¤ë¥«¥Ë¤Î¼ê¡ª ¤·¤«¤â¡¢¥Ô¡¼¥¹¤Îº¬¸µ¤Ë¥ï¥µ¥Ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë(¾Ð)¡£¾®Ã®±¿²Ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀãÍ·¤Ó¤â¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ª
»ä¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤ª»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½»þ·×Âæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼÷»Ê¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª ¤¢¤È¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª ¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª ²ÈÂ²Î¹¹Ô¤â³Ú¤·¤á¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20260205230000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Ë²ÈÂ²¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾®Ã®±¿²Ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ÉáÃÊ¤ÏÀã¤ÈÌµ±ï¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿áÀã¤¤¤Æ¤¤¤ëÀã¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£ÍÚ¹áÀèÀ¸¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÊÀÅ²¬¸© 21ºÐ¡Ë
²ì´î¡§Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î!? ²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¤½¤³¤Ë»ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡ª
À¸ÅÌ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ª¼Ì¿¿
²ì´î¡§¤¢¤éËÜÅö¤À¡ª Àã¤Ë²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡ÈLOVE ¤«¤¤Ï¤ë¤«¡É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª Àã·Ê¿§¤â¤¹¤´¤¤¡ª ¥¹¥Î¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡£³¤Á¯Ð§¤â¿©¤Ù¤Æ¡¢¥«¥Ë¤È¥¤¥¯¥é¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Ë¡¢¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¤ë¥«¥Ë¤Î¼ê¡ª ¤·¤«¤â¡¢¥Ô¡¼¥¹¤Îº¬¸µ¤Ë¥ï¥µ¥Ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë(¾Ð)¡£¾®Ã®±¿²Ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀãÍ·¤Ó¤â¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ª
»ä¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤ª»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½»þ·×Âæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼÷»Ê¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª ¤¢¤È¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª ¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª ²ÈÂ²Î¹¹Ô¤â³Ú¤·¤á¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20260205230000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624