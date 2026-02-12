±ß°ÂÊý¸þ¤ËÆ°¤¯¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£³¡¥£·£°¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
±ß°ÂÊý¸þ¤ËÆ°¤¯¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£³¡¥£·£°¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡£±ßÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬·ÑÂ³¡£¥É¥ë±ß¤Ï153.70¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í±ß¤Ï182.46¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï209.48¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡153.66¡¡EUR/JPY¡¡182.39¡¡GBP/JPY¡¡209.38
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡£±ßÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬·ÑÂ³¡£¥É¥ë±ß¤Ï153.70¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í±ß¤Ï182.46¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï209.48¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡153.66¡¡EUR/JPY¡¡182.39¡¡GBP/JPY¡¡209.38