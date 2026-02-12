開催中のミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグルで２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が銅メダルを獲得した。２大会連続の表彰台入りも男子日本では初となった。

予選１回目で８５・４２点とただ１人８０点台をたたき出す圧巻の滑りで決勝進出。決勝１回目は８０・３５点で５位に入り、決勝２回目は第２エアで高難度のコーク１４４０で８３・４４点をたたきだすなど高いパフォーマンスを見せつけた。

堀島の活躍にネットも反応。銅メダル直後にはＸ（旧ツイッター）のトレンドで「堀島選手」の４文字が４位まで急上昇。

ネット上には「堀島選手銅メダル 高速ターンに凄い空中技 素晴らしかった おめでと〜！」、「堀島選手の滑り良かったな〜 おめでとう！」、「男子モーグル激アツ！ 堀島選手、あのタイミングでのあの滑りはカッコよすぎ！ 銅メダルおめでとうございます！」などの称賛の声の一方で「どうして堀島よりあと二人が高い得点か、心からは納得できんわ。やはり得点を採点する競技はスッキリしない」、「今のモーグル納得いかんなー 堀島選手の方が良かったよ。自分が見る限り金メダルは堀島選手」、「堀島選手３位は……エアーの得点低すぎだし１位の人、実力４位だと思う。スピード早くないし技も堀島選手より２回転少ないのに」などの採点への疑問の声も多くあがった。