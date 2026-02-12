◆ミラノ・コルティナ五輪 カーリング女子１次リーグ（１２日、コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアム）

女子の１次リーグ（Ｌ）が開幕。日本代表で世界ランキング５位のフォルティウスは、２０２２年北京五輪銅メダルで同４位のスウェーデンに４―８で敗れ、黒星スタートとなった。最終第１０エンド（Ｅ）を残し、負けを認めるコンシードで敗戦。第４Ｅで最終投者（スキップ）の吉村紗也香（３４）のミスショットで３失点し、最後まで流れをつかめなかった。

氷の変化に対応できず、初出場の吉村の表情がこわばった。微妙な判定となった第９Ｅの最後の石も、メジャー測定で味方せず。相手に１点が入り、４点差となったところで、自ら負けを認める「コンシード」でスウェーデン選手と握手を交わした。最後は「しっかり切り替えて、いい準備をしていきたい」と前を向いたが、自身初の五輪の洗礼を受けた。

吉村の表情が一気に曇ったのは第４Ｅの自分の最終投。円形のハウス内にあるストーン（石）につけるはずだった。しかし、くっつけるどころか、ハウス内に吉村の石は届かず。「少し前半は自分自身の動きが硬かった」。スウェーデンの２つの石が中心に近く、そこに最後に相手が石をつけ、３点を奪われた。

最初の３Ｅまでは、氷の状態を把握していたのはフォルティウスだった。スウェーデンの細かいミスに対し、ほとんどミスがなく、流れを呼び込んだ矢先だった。氷の状態が、時間がたち、室温の上昇や氷の使用頻度などで、一刻一刻と変化した。

第４Ｅに入ると、目に見えて石の滑りが変わった。同じ力加減で投げても、石が遠くまで滑った。曲がりも大きくなった。その変化に対応が遅れたのがフォルティウスだった。「後半はいつもの通りの自分でいられた」と吉村が言うように、前半での対応が惜しまれた。

吉村にとって、５度目の挑戦で手にした悲願の五輪出場だ。「誇りと幸せをかみしめてプレーしたい」と話していた世界最高の舞台は、まだ始まったばかり。「この試合で情報を得られた」と、吉村は先を見据えた。

▽女子１次リーグ

日 本（１敗）

００１００２０１０×｜４

０１０３１０２０１×｜８

スウェーデン（１勝）