木梨憲武、妻・安田成美＆“くまモン”との3ショット公開「ラブラブ」「ほっこり」「可愛すぎる3ショット」
とんねるずの木梨憲武（63）が、 妻で俳優の安田成美（59）のインスタグラムに登場。夫婦と熊本県のPRキャラクター「くまモン」のオブジェとの3ショットが公開された。
【写真】「ラブラブ」「ほっこり」木梨憲武＆安田成美夫妻＆“くまモン”の3ショット
自身の全国巡回展「『木梨憲武展−TOUCH』SERENDIPITY−意味ある偶然」が14日より熊本・熊本城ホールで開催される木梨。安田の投稿では、「熊本城ホール木梨憲武展 くまもんも見に来てくれるかな来てくれないかな忙しいかな動きたくないかな動けないかな」のコメントとともに、ほほ笑ましい“3ショット”がアップされた。
この投稿にファンからは「ラブラブ お似合いだね」「可愛すぎる3ショット」「成美さん相変わらずお綺麗ですねぇ」「2人は最高のご夫婦です 憧れます」「めちゃんこ素敵3ショット〜！」「ほっこり」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ラブラブ」「ほっこり」木梨憲武＆安田成美夫妻＆“くまモン”の3ショット
自身の全国巡回展「『木梨憲武展−TOUCH』SERENDIPITY−意味ある偶然」が14日より熊本・熊本城ホールで開催される木梨。安田の投稿では、「熊本城ホール木梨憲武展 くまもんも見に来てくれるかな来てくれないかな忙しいかな動きたくないかな動けないかな」のコメントとともに、ほほ笑ましい“3ショット”がアップされた。
この投稿にファンからは「ラブラブ お似合いだね」「可愛すぎる3ショット」「成美さん相変わらずお綺麗ですねぇ」「2人は最高のご夫婦です 憧れます」「めちゃんこ素敵3ショット〜！」「ほっこり」などのコメントが寄せられている。