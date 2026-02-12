¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡¢¡ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¡ÉÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡Ö¤³¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×ÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤Ë¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡ÊÀÖÌÚÍµ¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï£±¥À¥Õ¥ëSP¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÆ´¤ì¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤òÁ°¤Ë¡Ä¶ÛÄ¥¤¹¤ëÅÏÊÕæÆÂÀ
¡¡¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤ÏÌÚÂ¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥ÓÌ¾¤ÎÍ³Íè¤âÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¡È¤¿¤¯¡É¤ÈÀÖÌÚ¤¬¹¥¤¤Ê¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¡È¥í¡¼¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÌÚÂ¼¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡È¶ÛÄ¥¤·¤¿»þÍÑ¤Ë¡É¤ÈÍÑ°Õ¤·¤¿¥á¥âÄ¢¤òÁêËÀ¤Ë¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º»£±ÆÎ¢ÏÃ¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¡¢Snow Man¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤à¤é¡£MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÂÐÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÅÏÊÕ¤«¤éÌÚÂ¼¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤º¤Ã¤È²£¤ËÃúÇ«¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤º¤Ã¤È¡ª¤³¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÚÂ¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤Ï¡Ö¤è¤¦¸«¤Æ¤ó¤Ê¤¢!?¡×¡Ö²¶¡¢¤·¤ç¤Ã¤Ô¡¼¤ÎÅÏ¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢1²ó¤â¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤à¤é¤Î»ëÅÀ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
