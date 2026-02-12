ÅìÂçË¡³ØÉô¤ÎÊÛ¸î»ÎVSÅìÂçË¡³ØÉô¤Î¸µ´±Î½ °ÂÄê´¶VSÃÎÌ¾ÅÙ¡ÄÃæÆ»¡¦ÂåÉ½Áª¡¢³¬»á¤È¾®Àî»á¤Î¡È°ã¤¤¡É¤È¤Ï¡©
¡¡12Æü¡¢½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢Íâ13Æü¤ÎÂåÉ½Áª¤òÁ°¤Ë¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸µ´´»öÄ¹¤Î¾®Àî½ßÌé»á¤È¡¢½°±¡ÅöÁª8²ó¤Î³¬ÌÔ»á¤È¤¤¤¦¶¦¤ËÅìÂçË¡³ØÉô½Ð¿È¤Ç¸µÁíÌ³À¯Ì³´±¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¡£Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ä¶¯¤ß¤Ê¤É¡¢¡ÈÎ¾¼Ô¤Î°ã¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÀ¯¼£Éô¤ÇÌîÅÞÃ´Åö¤Î¿ùËÜ¿µ»Êµ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÌîµå¾¯Ç¯»þÂå¡×¤Î³¬»á&¾®Àî»á
¡¡¿ùËÜµ¼Ô¤Ï³¬»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô½Ð¿È¤Î59ºÐ¡£2Ç¯¤ÎÏ²¿Í¤ò·Ð¤ÆÅìÂçË¡³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï10²óÌÜ¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¤³¤ì¤é¤«¤é¡È¿Ä¤Î¶¯¤µ¡É¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¤È¤¤¤¦É¾È½¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅÞ¤ÎÂåÉ½Àï¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÇÏÊ¥À¡É×»á¤ÈÎ©·û¤ÎÅÞÆâ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡Ø´´À®²ñ¡Ù¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢¾®Àî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô½Ð¿È¤Î54ºÐ¡£ÂåÉ½Àï¤ÏÎ©·û»þÂå¤Ë°ìÅÙ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÀô·òÂÀ»á¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤òÃ´¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÀä¤¨¤ºÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ò¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ²°¤ÎÂ©»Ò¡Ù¤È¾Ò²ð¤·¡¢½îÌ±´¶³Ð¤Î¤â¤È¤ÇÀ¯¼£¡¦¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤Ê¤¼·¯¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¾®Àî»á¤Ï¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¡£³¬»á¤Ï¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡¦¥í¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¡×
¡¡2¿Í¤Î¡È°ã¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï ¡Ö³¬»á¤ÎÊý¤¬¡ÈÀ¯ºöÄÌ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ÎÉ¾È½¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃæÆ»¤Î¸øÌó¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç2¿Í¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ø¾®Àî»á¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¡¦È¯¿®ÎÏ¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢³¬»á¤Ë¤Ï°ÂÄê´¶¤¢¤ë¡Ù¡Ø¾®Àî»á¤Ï¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¡£³¬»á¤Ï¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡¦¥í¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²áÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤ëµì¸øÌÀÅÞ¡Ê28¿Í¡Ë¤Ï¼«¼çÅêÉ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢µìÎ©·ûÂ¦¡Ê21¿Í¡Ë¤â¥°¥ë¡¼¥×Ã±°Ì¤¬À®Î©¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤ÎÅêÉ¼¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ç¡¢Î¾¿Ø±Ä¤«¤é¤Ï¡Ø¥¬¥Á¥ó¥³¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£13Æü¤Î±éÀâ¼¡Âè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡ÖÃæÆ»¤¬Ê¬Îö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ùËÜµ¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡ÈÃæ¡É¤«¤é¡Øº£¸å¤âÅÞ¤¬Â¸Â³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¸À¤¦À¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£Î©·ûÂ¦¤ÎÍîÁª¼Ô¤«¤é¡ØÈæÎãÌ¾Êí¤Ç¸øÌÀ¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¿·ÅÞ¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦È¿´¶¤¬º¬¶¯¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÆ»¤¬¡È³ä¤ì¤ë¡É¤È¤½¤ì¤³¤½¡ØÁªµóÌÜÅö¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢µì¸øÌÀ¡¦µìÎ©·û¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ê½°µÄ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ËÌîÅÞÂè°ìÅÞ¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Øº£¤Ï°ìËç´ä¤ÎÂÎÀ©¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡Ù¤È¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæÆ»¤Îº£¸å¤Î²ÝÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤Î»´ÇÔ¤Î¸å¤ÇºÆ·ú¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£²Ã¤¨¤Æ18Æü¤Ë¤Ï¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢µðÂçÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²±¡Â¦¤Ïº£²ó¤ÎÁªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿·ÅÞ¤Ø¤Î¹çÎ®¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬ÂçÂ¿¿ô¤À¡£ÃÏÊýµÄ°÷¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤êµìÎ©·û¡¦µì¸øÌÀ¤Ç³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï³Àº¬¤ò²õ¤·¤ÆµóÅÞÂÎÀ©¤òÃÛ¤±¤ë¤«¤¬¿·¤·¤¯ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎµÞÌ³¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹´ë²è¡¿ABEMA¡Ë