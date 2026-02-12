¾åÇòÀÐË¨²»¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤½¤â¤½¤â¡Ù´©¹Ô¤Ø¡¡Âè2¤Î¸Î¶¿¥á¥¥·¥³ºÆË¬¤â¼ýÏ¿
¡¡¾åÇòÀÐË¨²»¡Ø¤½¤â¤½¤â¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯11·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ºî¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤ò¸«¤ë
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¾åÇòÀÐ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊª»ö¤Îµ¯ÅÀ¡¢¤¤Ã¤«¤±¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢±ï¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¤½¤â¤½¤â¡É¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥á¥¥·¥³ºÆË¬¤ÎµÏ¿¡¢Æü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÀÉÁ¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¼Ì¿¿¡¢ÁÏºî¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËÉÙ¤ó¤À¾¸ÊÔ¾®Àâ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á´¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾åÇòÀÐ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾åÇòÀÐ¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦»³ËÜ¤¢¤æ¤ß¤Ë¤è¤ë¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤Ê¤É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤Î´©¹Ô¤«¤é5Ç¯¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¾åÇòÀÐ¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÉ½¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¸É®½è½÷ºî¤ÎÁ°ºî¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¹¤²¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Amazon¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ðー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£¡Ö¾åÇòÀÐË¨²»¡¡Official Online shop¡×¤Ç¤ÏÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤½¤â¤½¤â¡Ù¤Ë²Ã¤¨ËÜÊÔÌ¤·ÇºÜ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ä»í¤Ç¹½À®¤·¤¿¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤äÆÃÀ½¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÖÆÃÁõÈÇ¡×¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¾åÇòÀÐË¨²»¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£Âè2¤Î¸Î¶¿¤Ø¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Çï¼Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÃÙÉ®¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈËÂ¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë