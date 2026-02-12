日経225先物：12日22時＝280円高、5万7720円
12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円高の5万7720円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては80.16円高。出来高は3400枚となっている。
TOPIX先物期近は3884ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57720 +280 3400
日経225mini 57720 +280 63945
TOPIX先物 3884 +17.5 5797
JPX日経400先物 35060 +115 295
グロース指数先物 728 +2 298
東証REIT指数先物 売買不成立
