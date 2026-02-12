　12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円高の5万7720円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては80.16円高。出来高は3400枚となっている。

　TOPIX先物期近は3884ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.84ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57720　　　　　+280　　　　3400
日経225mini 　　　　　　 57720　　　　　+280　　　 63945
TOPIX先物 　　　　　　　　3884　　　　 +17.5　　　　5797
JPX日経400先物　　　　　 35060　　　　　+115　　　　 295
グロース指数先物　　　　　 728　　　　　　+2　　　　 298
東証REIT指数先物　　売買不成立

