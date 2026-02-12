WÇÕÍ½ÁªÏ¢ÇÔ¤ÇµçÃÏ¡¢Ãæ¹ñ¥Ð¥¹¥±¶¨²ñ¼çÀÊ¡ÖºÇ¤â´í¸±¤Ê»þ¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯2·î11Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ¹°Â³¹ÃÎ»ö¤Ï¡¢2027Ç¯FIBA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª¤ÇÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂåÉ½¤¬¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢25Ç¯11·îËö¤«¤é12·î½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±Í½Áª¤ÎÂè1¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¡¢¡Ö´ó¤»½¸¤á¤Î³Ê²¼¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Ë¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Ãæ¹ñ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡ÊCBA¡Ë¤Î³Ô¿¶ÌÀ¡Ê¥°¥ª¡¦¥¸¥§¥ó¥ß¥ó¡Ë¼çÀÊ¤¬¸½ºß¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖºÇ¤â´í¸±¤Ê»þ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3Æü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ò·Ð¤ÆÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2¥¦¥£¥ó¥É¥¦ÂåÉ½¶¯²½¹ç½É¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Âè1¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê9¿Í¤¬¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¤·¤¿È¿¾Ê¤ÎÊÛ¤Ë¸ÀµÚ¡£Áª¼ê¤é¤¬¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¸å¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¡ÖÌýÃÇ¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇÔ°ø¤È¤·¤ÆÇ§¤á¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀº¿ÀÌÌ¤òº¬ËÜ¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤¹»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ô»Î¶¯¡Ê¥°¥ª¡¦¥·¡¼¥Á¥¢¥ó¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬Ï¢ÇÔ¤·¤¿´Ú¹ñÀï2»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ä¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀºÅÙ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë½èÍý¤Î¹çÍýÀ¤äÀï½Ñ¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¹àÌÜ¤Ç¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×»þ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÄãÄ´¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡¢ÈãÈ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Áª¼ê¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÊ¿ÉÔËþ¤äÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¹ç¤¤¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1ÉÃ¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¶¯¤¤·ëÂ«ÎÏ¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Ô¼çÀÊ¤¬Áí³ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤êWÇÕ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡ÖÂ¾ÎÏËÜ´ê¡×Åª¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Å¤¤¸¸ÁÛ¤ò¼Î¤Æµî¤Ã¤ÆËè»î¹ç¤ò¡ÖºÇ¸å¤Î°ìÀï¡×¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤è¤¦·±¼¨¤ò¿â¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
Âè2¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½¤Ï2·î26Æü¤ËÆüËÜ¡¢3·î1Æü¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ÈÀï¤¤¡¢WÇÕ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë