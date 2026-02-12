Åê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¹¿Í¡¢³ô²Á¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡¡¼«¿È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë²óÉüË¡¤òÌÀ¤«¤¹
Åê»ñ²È¤Ç¾´ý´ý»Î¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ô¼°Åê»ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤Î2¿Í¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë²óÉüË¡¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬¡È³ô²Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë²óÉüÊýË¡¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢Çã¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¤â²¼¤¬¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤¹¤´¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¾ï¤Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇã¤¨¤Ð»ä¤è¤êÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ä¤è¤êÂ»¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡È¤Þ¤¡¤¤¤¤¤ä¡É¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î°Õ¸«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ÍÃ«¹¿Í¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ËÎã¤¨¤ÆÅê»ñ¤ò¸ì¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ã¤¤³§¤µ¤ó¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£1974Ç¯¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¶¯ÂÇ¤Î¿Í¤È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤â¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥©¥¢¥Þ¥ó¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¥ó¥·¥ã¥µ¤Î´ñÀ×¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¤Ï¤¹¤´¤¤¶¯ÂÇ¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Í¡¢¥í¡¼¥×¤Ë¤â¤¿¤ì¤Æ¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂÑ¤¨¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¡¢8¥é¥¦¥ó¥É¤ËµÕÅ¾KO¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åê»ñ¤ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ËÎã¤¨¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÍÃ«¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¶¯ÂÇ¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤Í¡¢³ô¤¬¤º¤Ã¤È²¼¤¬¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Çä¤ë¤«¤é²¼¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î¤¦¤ÁÇä¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç²æËý¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê»ñ¤Ï¡È²æËý¡É¤È¸ì¤ë¤È²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ÍÃ«¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤«¤Ö ¡ß ³ôÇÀ±à ³Ø¤Ù¤ëÂç¼ý³Ïº×¡Ù¤Ç¤¹¡£