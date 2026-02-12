¡ÖPayPay¡×Visa¤ÈÄó·È¤·³¤³°Å¸³«ÌÜ»Ø¤¹
¥¹¥Þ¥Û·èºÑÂç¼ê¤Î¡ÖPayPay¡×¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÂç¼ê¤ÎVisa¤ÈÄó·È¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PayPay¤Ï¡¢Visa¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Visa¤Î²ÃÌÁÅ¹ÌÖ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇPayPay¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ê¤É¤ò»ëÌî¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÈQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿·èºÑ¤¬¹¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤ÇÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¿»Æ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤·¤Æ¡¢PayPay¤ÈVisa¤Ï¡ÖÎ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£