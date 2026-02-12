「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・決勝」（１２日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

日本のエース堀島行真（トヨタ自動車）は２大会連続の銅メダルを獲得した。ウッズ（オーストラリア）、キングズベリー（カナダ）に逆転を許し、悲願の金メダルはならなかった。

表彰式後、堀島は「もちろん、メダルは嬉しいですが、悔しい思いもありますし、ただ、４位の方とかを含めて頑張ってきて、メダルがあるのとないのと大きな違いを感じているので、笑うようにと思っていた」と本音が漏れた。

決勝で温存していた大技コーク１４４０を決めながら、予選より得点が伸びず。敗因を分析し「これまで順調にきていたので８５点というところの予選の滑りもそのままいければとあった。おそらく少しジャッジの様子が辛くなってきて、大きな点数が見られない傾向にあったのかな。そういう中で、少し５位通過で追い込まれていたところもあるかなと思います」と語った。

厳しい状況の中でも２大会連続の銅。「完璧ではなかったですが、自分の中で、メダル獲得ラインにはもっていけたことはひとつ、前回のメダルと同様に実力があることは示せたかなと思います。まだまだ足りないと思うランになったが、オリンピックという舞台で取れない方法が思い出された」とも語った。

◆堀島行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日、岐阜県池田町出身。小学４年生から本格的にモーグルを始める。池田中２年生の時にジュニアオリンピックカップで優勝。高校１年生からＷ杯に参戦した。岐阜第一高を経て、中京大に進学。１８年平昌五輪は１１位。２２年北京五輪銅メダル。トヨタ自動車所属。身長１７０センチ。