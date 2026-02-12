フリースタイルスキー男子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が12日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が決勝の2回目で83.44点をマーク。銅メダルを獲得した。

堀島は10日の予選1回目でライバルを圧倒し、ただ1人80点超えの85.42点で1位通過。この日の決勝1回目は80.35点の5位となった。運命の2回目のラン。第2エアで大技コークスクリュー1440を見事に決め、スピードに乗ってフィニッシュすると、力強いガッツポーズを見せた。

得点は83.44点だったが、後から滑ったクーパー・ウッズ（オーストラリア）、ミカエル・キングズベリー（カナダ）が83.71点で上回った。

直後のインタビューでは「もちろんメダルはうれしいけど、悔しい思いもある」と複雑な胸中を吐露。「ただ4位の方も含めて頑張ってきて、メダルのあるのとないので大きな違いを感じている。（表彰台では）笑うようにと思っていた」と淡々と語った。

予選で85.42点をマーク。決勝については一部ファンからは採点に対する不満の声が上がっていた。しかし、本人は「今日これまですごく順調にきていた。85点の予選の滑りそのままいければというところもあったけど、おそらく少しジャッジの様子がからくなってきて、大きな点数が見られない傾向に最後あった。そういう中で5位通過で追い込まれていたところはあるかな」と冷静に振り返り、不満を示すことはなかった。

1440成功については「完璧ではなかったけど、OKライン、メダル獲得ラインに持っていけた。前回のメダルと同様、実力はあると示せた」と胸を張った。「（ラスト1本は）まだまだ足りないんだなと強く思うランにはなった」。そして、支えてくれた家族に対しては「おつかれさまということと、家族の時間は続くのでよろしくお願いしますと思っています」と想いを述べた。



