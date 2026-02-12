ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は12日、カーリング女子1次リーグが開幕し、第1戦で日本代表フォルティウスがスウェーデンと対戦した。テレビ朝日系の中継にスタジオゲストとして登場したアスリートが「美人すぎてどこのアナウンサーさんかと思った」と話題を呼んでいる。

お茶の間の視線を奪ったのはカーリングで五輪2大会に出場しているロコ・ソラーレの吉田知那美だ。

この日開幕した女子1次リーグの初戦でスタジオに登場。白のワンピースと淡いブルーを合わせた清楚なスタイルで登場し、ライバルとして代表切符を争ってきたフォルティウスについて「まさに総力戦で戦う強さ。個人の強さを持っているのは当たり前。選手、スタッフ、コーチ、ファンの皆さんとここまで勝ち上がってきた総力戦の力が最強だと思います」などとエールを送った。

競技中の印象とは異なり、驚いた視聴者がX上で多く声を上げた。

「吉田知那美さんが美人すぎてどこのアナウンサーさんかと思った」「しっかりメイクアップされててどこの女優かと」「吉田知那美さんが解説。アナウンサーかと思ったぜ」「カーリング観ようとテレ朝にしたら、吉田知那美選手？！ うわぁなんか雰囲気違う?」「可愛い服着てるー」「え、知那美ちゃんかわいい！！！」「別人に見える吉田知那美」などの声が上がり、注目を集めていた。



（THE ANSWER編集部）