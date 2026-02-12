フリースタイルスキー男子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が12日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が決勝の2回目で83.44点をマーク。2大会連続で銅メダルを獲得した。しかし、ファンからは採点に不満の声が上がっている。

堀島は10日の予選1回目でライバルを圧倒し、ただ1人80点超えの85.42点で1位通過。この日の決勝1回目は80.35点の5位となった。運命の2回目のラン。第2エアで大技コークスクリュー1440を見事に決め、スピードに乗ってフィニッシュすると、力強いガッツポーズを見せた。

得点は83.44点だったが、あとから滑ったクーパー・ウッズ（オーストラリア）、ミカエル・キングズベリー（カナダ）が83.71点で上回った。

X上では「堀島選手の点数低くない?!」「得点低くね？」「意外と伸びなかったな」「採点意味不明」「え、堀島さんの方が凄く見えたのにな…」「堀島もっと点出てよかっただろ！」「これで1位じゃないのかよ」「堀島選手のほうが一回多く回ってるのに」「堀島くんの方がエアーの難易度は高いけど負けるのか」「堀島の方が点数低いのは納得いかん」「なんで4回転が2回転や3回転に負けてしまうのか？」との声が上がった。

100点満点の採点競技。コブを滑る技術を得点にした「ターン」が60点、ジャンプ台を使ってトリックを2回行う「エア」とフィニッシュまでのタイムを得点化した「スピード」が各20点。得点の60％を「ターン」が占める。

モーグルでは「ターン」が最も重要。複数の選手が同点の場合、「ターン」「エア」「スピード」の順で得点が高い選手が優先される。



