終売前に急げーーーッッ！！【マクドナルド】の「期間限定メニュー」を見逃すな♡

【マクドナルド】ではいま、食欲をそそられそうな「期間限定メニュー」が登場中。バーガーだけでは物足りない時に追加するのはもちろん、小腹が空いた時に単品で味わうのもおすすめです。今回は今だけ味わえるチキンナゲットと、2つのお菓子がタッグを組んだフローズンスイーツをご紹介します。

大人な仕上がりの「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック 5ピース」

コロンとしたつまみやすいサイズ感のこちら。チキンマックナゲット®シリーズから登場した、2月中旬まで味わえる期間限定メニューです。黒胡椒とガーリックを合わせた、ピリッとした味わいが楽しめる、大人も満足できそうな仕上がり。バーガーだけでは物足りなく感じた時にぜひ追加してみて。

あのお菓子がどっちも楽しめる！？「マックフルーリー® きのこの山とたけのこの里」

【明治】のお菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を合わせた、3月上旬まで味わえるフローズンスイーツ。甘いものでリフレッシュしたいおやつタイムに良さそうです。@collblancccさんによれば「きのこの山とたけのこの里はそのまま振りかけるのかと思いきや混ぜて提供」されるとのことで、発見する楽しさもありそう。ソフトクリームのマイルドでミルキーな風味とバランス良く楽しめそうです。

