ENHYPEN¡¢¡È°µÅÝÅªÎ×¾ì´¶¡É¡ÖXO¡ÊOnly If You Say Yes¡Ë¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¼ýÏ¿¡¡¥é¥¤¥Ö±Ç²èSCREENXÍ½¹ð¸ø³«
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN½é¤Î¥é¥¤¥Ö±Ç²è¡ØENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS¡Ù¤¬¡¢2·î27Æü¤«¤é2D¡¦SCREENX¡¢3·î27Æü¤«¤é4DX¡¦ULTRA 4DX¤ÇÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢SCREENXÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛENHYPEN¤«¤é¤Î°¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè1ÃÆ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ENHYPEN¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢2025Ç¯7·î6Æü¤ÎÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ÌÌ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎSCREENX¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î1ÌÌ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤È¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤¬¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£3ÌÌ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÆÏ¤±¡¢Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿SCREENXÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢24Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢ENHYPEN½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿2nd Studio Album¡ØROMANCE:UNTOLD¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖXO¡ÊOnly If You Say Yes¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¼ýÏ¿¡£¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢ENGENE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î·Ç¤²¤ë¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Âç¿Íµ¤¶Ê¤Ë¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿ENGENE¤Î¤«¤±À¼¤Þ¤Ç¼ýÏ¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¾å±Ç¡¢SCREENX¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆºÂÀÊ¤¬Æ°¤¤¤¿¤ê¡¢ÆÃ¼ì¸ú²Ì¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÂÎ´¶·¿¤Î4DX¡¢SCREENX¤È4DX¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿°µÅÝÅªË×ÆþÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤ÊULTRA 4DX¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤±¤ëËÜºî¤ÎSCREENXÈÇ¡¦4DXÈÇ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø³«Æü¤«¤éÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆÃÅµ¤ÏÁ´4ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Ï2·î27Æü¤«¤é3·î5Æü¡¢Âè2ÃÆ¤Ï3·î6Æü¤«¤é3·î26Æü¡¢Âè3ÃÆ¤Ï3·î27Æü¤«¤é4·î2Æü¡¢Âè4ÃÆ¤Ï4·î3Æü¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¡Ö¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÉ÷¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡ÊÊ£À½¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¡¢Á´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¡Ê100¥ß¥ê¡ß148¥ß¥ê¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£Á°ÌÌ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÉ÷¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ£À½¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛENHYPEN¤«¤é¤Î°¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè1ÃÆ
