¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·ÇÕÍ¥¾¡¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¢¾Þ¶â30Ëü³ÍÆÀ¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÊª¤«¤é¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡×°ÍÍê
¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·ÇÕ¡Ø¤ª¾Ð¤¤ÆüËÜ°ì¡Ù¡×¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤ÎÅìÍÎ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÍÎÏ¼Ë½êÂ°¤Î·ëÀ®6Ç¯ÌÜ¡¢ÊÒ»³ÃÒ¾¡¡Ê35¡Ë¤È¥¸¥ç¥ó¡Ê29¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¾Þ¶â30Ëü±ß¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤½¤ÎÆü°ìÈÖ¥¦¥±¤¿ÅÛ¤Ë¾Þ¤òÂ£¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¤òÄ¾ÀÜ¿³ºº¡£²áµî¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¼Ô¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤À¡£
Âè8²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¿³ºº°÷¤Î¥Ê¥¤¥Ä¡¢¤¿¤±¤·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ó¡¼¥È¤¤è¤·¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î2¿Í¤Ï¤³¤Ö¤·¤ò°®¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£¤¤è¤·¤«¤é¡ÖÍ¥¾¡¾Þ¶â30Ëü¤Î¤¦¤Á15Ëü¤ò»ä¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÉ½¾´¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÁêÊý¤¬¤¤¤¤¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¤¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢ÊÒ»³¤Ï¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë½êÂ°¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
2¿Í¤Ï¤¿¤±¤·¤«¤é¡¢¥³¥ó¥ÓÌ¾¤¬Ä¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²þÌ¾¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ÑÂ³¤òÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£