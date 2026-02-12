中部国際空港旅客サービスは、案内所や免税店など接客業務の従業員制服を2月17日からリニューアルする。

2015年以来約11年ぶりのリニューアルで、開港20周年を迎えた2025年に従業員がデザイン選定や試着会に参加して決定した。コンセプトは「つながる」「ひろがる」「つづく」。デザインは岡義英氏が担当し、ミッドネイビーを基調にセントレアのロゴにも使うセントレアブルーのラインを入れ、日本の水引や糸、結び目をモチーフとした意匠を採用した。

部署ごとに異なっていた制服を統一し、ジャケット、ベスト、ポロシャツ、パンツ、スカートなどを性別にかかわらず好みや業務内容に応じて組み合わせ可能とした。ネクタイはセントレアブルーの無地とウェーブ柄の2種類、スカーフは案内・ラウンジ業務の青系と販売・サービス業務の灰色系の2色展開で、首に巻くタイプとジャケットなどに装着するリボン型をそろえ、担当業務の違いがひと目で分かる構成とした。

あわせて、店舗在庫管理を担う物流部門や自動販売機管理などを行うサービス部門の作業服も刷新した。男女共通デザインとし、軽量で吸水速乾性のある素材や腕ポケット、手袋などを収納できるサイドポケットを備え、背面にPASSENGERSの刺繍を施した。