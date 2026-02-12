◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】 ペアの公式練習が本番会場で行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が１６日（日本時間１７日）のショートプログラム（ＳＰ）に向けて調整を行った。

ＳＰの曲をかけ、サイドバイサイドの３回転トウループ、スロー３回転ルッツを着氷。ほぼノーミスの練習を見せ、この日ジャッジ席と反対側の客席には埋め尽くすほどのファンが。喝采を浴び、笑顔で手を振った。練習を終えあいさつの際には、木原が２度、客席をあおって大歓声。「最高の環境でした」と振り返った。

団体でＳＰ、フリーともに１位となり、日本の銀メダル獲得に貢献した「りくりゅう」。表彰式では、表彰台のザラザラとした表面で選手の靴のブレード（刃）が傷つくアクシデントが起きていたが、２人はスペアの靴で登壇していたという。「万一のために、替えていました。璃来ちゃんも大丈夫です」と木原が言うと、三浦も「大丈夫です」と笑顔。リスクマネジメントも完璧に、日本初のペアで金メダル獲得に挑む。