¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á£¹¡×¡¢£±£³ÆüÅê³«É¼¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½ÁªÊó¤¸¡Ö·ëÅÞ¤«¤é¤ï¤º¤«£³½µ´Ö¤ÇÂåÉ½Áªµó¡£ÅÞ¤ÎÂ¸Â³¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤â¤¢¤ê¡Ä¡×
¡¡£±£²ÆüÊüÁ÷¤Î£Î£È£ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á£¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½Áª¤¬¤³¤ÎÆü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎ©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤Î³¬ÌÔ¡¦¸µÁíÌ³À¯Ì³´±¡¢¾®Àî½ßÌé¸µ´´»öÄ¹¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤ÎµÄ°÷Áí²ñ¤ÇÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¿·ÂåÉ½¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëº£²ó¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¹Æâ¿Î»á¤Ï¡ÖÁªµó¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½Áªµó¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞºÆÀ¸¤ØÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤Î£²¿Í¡£ÌÀÆüÅê³«É¼¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤ºÊóÆ»¡£
¡¡¡ÖÃæÆ»¤Ï·ëÅÞ¤«¤é¤ï¤º¤«£³½µ´Ö¤ÇÂåÉ½Áªµó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ¤ÎÂ¸Â³¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¸õÊä¼Ô£²¿Í¤«¤é¤Ï¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤äÃæÆ»¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤¤¤ï¤ÐºÇÂçÀªÎÏ¤ÇÂåÉ½Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬°ì¤Ä¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆüÁª¤Ð¤ì¤ë¿·ÂåÉ½¤Ï¤É¤¦½Ð¿ÈÀ¯ÅÞ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤«¡¢Íè½µ»Ï¤Þ¤ë¹ñ²ñ¤Ç¡¢¤É¤¦µðÂçÍ¿ÅÞ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
