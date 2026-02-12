PayPay¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¡ªVisa¤ÈÄó·È¤Ç¡Ö300Ãû±ß¡×¤ÎµðÂç¸½¶â»Ô¾ì¤òÁÀ¤¦¡¢À¤³¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»ö¾ð¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¸½¶â¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë´ÊÃ±¤Ë»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡£QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤Î¡ÖPayPay¡×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤ì¤«¤é½ÕµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©³Æ¹ñ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»ö¾ð¤«¤é¡¢¤ª¹ñÊÁ¤¬¿§Ç»¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
PayPay¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢PayPay¤ÎÃæ»³°ìÏºÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¸½¶â»Ô¾ì¤¬Ìó300Ãû±ß¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬¹¤¬¤ê¡¢2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç7200Ëü¿Í¤Û¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¼Ô¤Î3¿Í¤Ë2¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËPayPay¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ À¤³¦¤Ç¤Ï¡©¡¡
¢§À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨¡Ê2023Ç¯¡Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤è¤ê
¡¦´Ú¹ñ¡¡99.1%¡¡
¡Ê¤â¤È¤â¤È¸½¶âÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ò»È¤¦¤È¡¢¹µ½ü³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡Ë
¡¦Ãæ¹ñ¡¡83.3%
¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¡75.6%
¡¦¥«¥Ê¥À¡¡71.5%
¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¡68.4%
¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¡64%
¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¡58.4%
¡Ê¸½¶â»Ô¾ì¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇPayPay¤¬¾è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡Ë
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡52.7%
¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¡48%
¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡34.3%
¡Ê¾®µ¬ÌÏÅ¹ÊÞ¤ä²ÈÂ²·Ð±Ä¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡¦¥É¥¤¥Ä¡¡25.3%
¡Ê¥Ê¥Á¥¹À¯¸¢¤Ç¤Ï´Æ»ë¼Ò²ñ¤¬¿§Ç»¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤ä°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¦¹ñÌ±¤¬Â¿¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¡Ö¸½¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Í³¤Î¾ÝÄ§¡×¡Ë
¡¦ÆüËÜ¡¡39.3%¢ª42.8%¡Ê2024Ç¯¸½ºß¡Ë
¡¡¡ÊÃÏ°èº¹¤¬Âç¤¤¤¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç¸«¤ë¤È42.8%¡Ë
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¸úÎ¨²½´Þ¤á¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤È¤«¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÌµÂÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
PayPay¡¡´Ú¹ñ¤Ç»È¤¦¤È¡©
¢§PayPay¡¡2025Ç¯9·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÍøÍÑ³«»Ï
¡¦200ËüÅ¹ÊÞ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý
¡¦¼«Æ°Åª¤Ë¥¦¥©¥ó´¹»»¢ªÎ¾ÂØ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤·
»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä
¥½¥¦¥ë»Ù¶É¡¡¹âÅÄ²ÂÌÀµ¼Ô¡§
»ä¤âÆüËÜ¤ÇPayPay¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë²èÌÌ¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢»öÁ°¤ËÆüËÜ¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
PayPay¤Ë¤ÏËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È³¤³°¤Ç»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÉÔÀµÍøÍÑ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ëÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ï¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹ñ³°¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¤ß¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤â
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼ÂºÝ¤Ë´Ú¹ñ¤ÇPayPay¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ±ß¤È¥¦¥©¥ó¤É¤Á¤é¤â¼«Æ°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
SNS
¡Ö´Ú¹ñÃå¤¤¤¿¤é¼«Æ°¤Ç¥¦¥©¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÊØÍø¡×
¡Ö¤Á¤ç¤¤¥ì¡¼¥È°¤¤¤±¤ÉÊØÍø¡ª¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°»öÌ³¼ê¿ôÎÁ3.85%¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë´¹»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3.85¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¹â¤¤¤Î¤«Äã¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§´Ú¹ñ¤Ç¤Î¼ê¿ôÎÁÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¶âÍ»¸¦µæÉô¡¡Ê¡ËÜÍ¦¼ù¶âÍ»Ä´ºº¼¼Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È
¡¦PayPay¡¡3.85%
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¡Ìó1.6¡Á4¡ó
¡¦¸½¶âÎ¾ÂØ¡¡Ìó3¡Á10¡ó
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ì³µ¤Ë¥ì¡¼¥È¤¬°¤¤¡¦¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ËÜÍ¦¼ù¶âÍ»Ä´ºº¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î³ÎÄê¤Ï·èºÑÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸åÆü¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÁµá³Û¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó¡§
¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¥æ¡¼¥í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
À¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÄ¬Î®¤È¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
