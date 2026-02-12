M!LKの山中柔太朗さん（24）と超特急の郄松アロハさん（25）にインタビュー。13日に公開する映画『純愛上等！』でW主演する2人に、映画の見どころやお互いのグループについて伺いました。

■こだわりの“壁ドンシーン”

映画『純愛上等！』は、敵対する高校のヤンキー2人の純愛ストーリー。山中さん演じる白岩高校のトップ・佐藤美鶴と、アロハさん演じる紅桜高校の亀井円が、共に過ごしていくうちに、お互いの魅力に気づいていく2人の恋模様が描かれます。

――映画では学校トップのヤンキー役ということですが、役作りで苦労した点はありましたか？

山中：“THE トップ”というよりかは、ちょっと寡黙で何考えているかわかんないけど、強いから恐れられているじゃないけど、ケンカのシーンを見せるわけでもない、雰囲気だけでそれを出さなきゃいけないっていうので、ちょっと苦戦しましたね。

――ではどのようにして雰囲気を出したんですか？

山中：胸を張りました。あとは目つきで。目を細めたりとか、そんな浅くないですけど、一応いろいろ考えながら、そんな雰囲気を出せるようにって。一番難しかったかなって。

――アロハさんはいかがでしたか？

アロハ：僕はアクション初挑戦だったんですけど、僕のケンカスタイルが、殴る・蹴るっていうよりか、ちょっとかわすとか、運動神経でどうにかするみたいな。物を越えたりとか、人の肩を借りてドロップキックしたりとか、結構バネがあるというか。運動神経に頼りました。

――撮影現場で印象的だったエピソードを教えてください。

山中：監督が今回すごくこだわってくださって、例えば壁ドンのシーンとかは、“まばたきのタイミングをこうしよう”みたいな。

アロハ：あったね！

山中：あったよね。“このタイミングでまばたきして目を合わせる”とかやってみたりして、今後に役立ちそうだなとか思いました。

■2人がhitomiさんの『LOVE 2000』をカバー MVに登場する“ありさ”と“まさや”の真相も語る

映画の主題歌は、2人がカバーするhitomiさんの『LOVE 2000』。役名にちなんだ『鶴 and 亀』という限定ユニットとして配信リリースもされました。

そして、ピンク色のセットに囲まれて撮影されたMVが公開されると、セットとして登場する黒板に書かれた“相合い傘”がSNSで話題に。傘の中に書かれた名前、“ありさ”と“まさや”とは誰のことなのか。2人が真相を語ってくれました。

■メンバーやファンからの反応は

――MVを見たメンバーからはどんな感想がありましたか？

アロハ：“8号車カラーだね”って言われました。8号車（超特急のファンの愛称）のカラーがピンクなので、すごくきれいだなっていうのと、あと（SNSの）ポストっていうんですか？ みなさんのやつ（SNSの投稿）を見ていたら、なんか黒板に“ありさ”って。それで結構言われてましたよね？

山中：言われてました。

アロハ：あれはなんなんですか？

山中：“ありさ”っていうのは、僕の友達に“谷岸ありさ”っていうのがいて、それをたまたまスタッフさんが書いていたのかな？ “俺のクラスにありさがいる”っていう設定だったの。俺は別に関係ないんだよね。（※谷岸ありさ：山中さんふんする人気キャラクター）

アロハ：あ…関係ないんだ〜！ “ありさがどうこう”ってなってたけど。

山中：確かに結構話題になってたよね。もう1人、男性が“まさや”。原因は自分にある。にもまさや（桜木雅哉さん）がいるし、INIにもまさや（木村柾哉さん）っているし、誰なの？ みたいな話になったんですけど、あの……うちの（レコード会社の）社長です。（笑）

アロハ：本当におもろいよね。

山中：それだけはファンの方にも伝わらないし。これは初めて言いますね。あれは社長です！

アロハ：社長です！（笑）

※現在は副社長

■2人の譲れない自宅でのマイルール

敵対高校のトップ2人が共同生活をするラブストーリーという映画の内容にちなんで、『これだけは譲れない自宅でのマイルール』と『M!LKと超特急のお互いの存在について』聞いてみました。

――山中さんの譲れないマイルールは？

山中：“スリッパ絶対はいてね”。自分が絶対にスリッパをはくので、誰か友達が来たときとかははいてほしいですね。普通のスリッパだと蒸れちゃうんですよ、なので全部ラバー素材のやつを用意しています。で、前開きです。蒸れないように。

アロハ：僕のマイルールはですね、“割り箸使わないで”です。よく友人を家に入れて遊んだりするんですけど、僕の男友達が割り箸をすごく使いたがるというか。僕、割り箸は非常用とか何かあったときのためにとっておいているんですよ。デリバリー頼んだときとか付いてくるじゃないですか。それためてるんですよ。それを毎回使われるんですよ。本当にやめてください。

山中：それ遠回しにさ、アロハが使った箸、嫌だって思われていない？

アロハ：……ゼロではない。

山中：ははははは！

■M!LKと超特急 お互いの存在について

――山中さんからみて超特急のどんなところがうらやましいですか？

山中：そもそも超特急さんって先輩で。大先輩なので、ライバルというよりか“憧れ”みたいなところがだいぶ入っちゃっているんですけど、うらやましいなと思うところは“パフォーマンススキル”。ダンスも歌も表情管理も、M!LKにはできないなってすごく思うんですよね。M!LKはなかなかダンスがそろわなくて、苦戦しているので、ライブでそろっているのとか、ボーカルの2人もめちゃくちゃ上手だから、それを見るとグッとくるものがあるから、ライブを見たらめちゃくちゃ楽しめるグループだなと感じています。

――アロハさんからみてM!LKはいかがですか？

アロハ：僕まずうらやましいなって思うところは、団結力もそうですし、曲のセンス。大きく分けて2つですね。団結力はEBiDANで一番感じるグループだなって思いますね。多分楽曲のこととかもみんなで考えて、“こうして届けていきたい”とか考えたからこそ今があると思うので。『イイじゃん』だったり『好きすぎて滅！』だったり、本当にいろんな（M!LKの）曲が話題になるじゃないですか。やっぱりクセになるし、踊りやすいし、キャッチーだし。全部今の子たちに刺さっている、幅広い年齢に刺さっている楽曲を、ポンって出せるM!LKは本当にうらやましいなって思います。

山中：ガチ分析してくれるんですよね（笑）。この間“BPM（テンポ）がどうこう”とか話してくれて、“『好きすぎて滅！』はこういうBPMだからいいんだ”って言ってくれて、もともと昔からダンスやっていたから曲に詳しい。僕なんかは全然知らないから、“なんか聴き心地いいな”みたいな判断をしているのを、冷静に分析してくれてうれしかったですね。

アロハ：僕普段、曲を1回さらって流したら、歌詞を抜いて聴くんですよ。“裏の音どういうのを使ってんだろ？”、“楽器何使ってんだろ？”っていうのを聴くので、やっぱそういうところは全部いいものを取って使っているからこそ、やっぱセンスいいし…。

山中：いや、かっこいいなそれ…。俺も言おう。

アロハ：（笑）

山中：インスト（インストゥルメンタル）聴くって大事なんだね。

アロハ：インスト聴くと変わる。

山中：へぇ、ちょっとそれはマジで試してみます！

アロハ：ふふふふふ！