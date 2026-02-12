宇多田ヒカル、ロンドンは「ずっといるつもりじゃなかった」在住した理由語る
宇多田ヒカルが12日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』に出演。息子と暮らしているロンドンについて「ずっといるつもりじゃなかった」と明かした。
【番組カット】超貴重！笑顔を見せる黒柳徹子＆宇多田ヒカル
宇多田は29歳の時に「ギリギリワーホリが取れた」として、2年間を目安にロンドンに向かったという。当初は「ずっといるつもりじゃなかった」というが、「いい友達ができて街も合うし、もっと長くいたいと思った」と住むことを決めたという。
息子も「ロンドンが一番好き」と気に入っているとし、宇多田も徒歩圏内でさまざまなことができ「曇っている感じというか、暗い感じも結構好き」と話した。
