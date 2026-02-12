【無印良品】牛肉の圧倒的な存在感！ SNSでも話題の「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」実食リポート
カレーメーカー並みの品ぞろえを誇る「無印良品」のレトルトカレー。欧風カレーやスパイスカレーなど種類豊富で、辛いものから甘いものまで、自分に合うカレーを探すことができます。
その中でも今、SNSで話題なのが「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」です。今回は、筆者が実際に食べてみたリポートをご紹介します。
SNSで話題の「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」は1袋180gで、価格は税込490円。無印良品のレトルトカレーの中では高価格帯になります。
▼「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」のカロリーは？
栄養成分表示によると、「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」のカロリーは1袋当たり302kcalとなっています。無印良品では200kcal台のレトルトカレーも多い中、高めのカロリーといってもいいでしょう。
▼「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」の辛さは？
唐辛子マーク5つで辛さを表現している無印良品のカレー。「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」は唐辛子3つとなっているので、中辛となります。
商品名が「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」なので、牛肉がたくさん入っていることは期待されますが、原材料表示を見てみると「味付牛肉」が最初に書かれています。原材料表示は、使われている原材料の重量が多い順に表示することが法律で決められているので、牛肉がごろりと入っていることの証といってもいいでしょう。
ご飯にかけると、確かに牛肉がごろり！ 大きな牛肉が3つも入っていました。
カレールーは焙煎されているスパイスが確かに香ばしい！ 口に入れた瞬間に香りがいっぱいに広がります。喉越しにピリッとスパイスの辛さも感じました。
大きな牛肉はトロトロ。スプーンで簡単に切れるほどに煮込まれています。これはおいしい！ 圧倒的な牛肉の存在感です。
前述のとおり、「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」は1袋税込490円で少々お高めです。しかし、この牛肉のごろり感の満足度が高いのは間違いなし。筆者としては、普段使いには少々気が引けますが、「ちょっとだけ家でぜいたくしたい」という日にはおすすめです。
▼商品情報
商品名：焙煎スパイスのごろり牛肉カレー
価格：税込490円
内容量：180g
カロリー：302kcal
販売地域：全国の無印良品店舗または無印良品ネットストア
(文:矢野 きくの)
その中でも今、SNSで話題なのが「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」です。今回は、筆者が実際に食べてみたリポートをご紹介します。
無印良品「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」とは？
SNSで話題の「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」は1袋180gで、価格は税込490円。無印良品のレトルトカレーの中では高価格帯になります。
栄養成分表示によると、「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」のカロリーは1袋当たり302kcalとなっています。無印良品では200kcal台のレトルトカレーも多い中、高めのカロリーといってもいいでしょう。
▼「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」の辛さは？
唐辛子マーク5つで辛さを表現している無印良品のカレー。「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」は唐辛子3つとなっているので、中辛となります。
「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」には牛肉がたくさん入っている？
商品名が「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」なので、牛肉がたくさん入っていることは期待されますが、原材料表示を見てみると「味付牛肉」が最初に書かれています。原材料表示は、使われている原材料の重量が多い順に表示することが法律で決められているので、牛肉がごろりと入っていることの証といってもいいでしょう。
「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」を食べてみた！湯煎で温めた「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」の封を開けただけで、ふわっとスパイスの香ばしい香りが漂ってきます。
ご飯にかけると、確かに牛肉がごろり！ 大きな牛肉が3つも入っていました。
カレールーは焙煎されているスパイスが確かに香ばしい！ 口に入れた瞬間に香りがいっぱいに広がります。喉越しにピリッとスパイスの辛さも感じました。
大きな牛肉はトロトロ。スプーンで簡単に切れるほどに煮込まれています。これはおいしい！ 圧倒的な牛肉の存在感です。
前述のとおり、「焙煎スパイスのごろり牛肉カレー」は1袋税込490円で少々お高めです。しかし、この牛肉のごろり感の満足度が高いのは間違いなし。筆者としては、普段使いには少々気が引けますが、「ちょっとだけ家でぜいたくしたい」という日にはおすすめです。
▼商品情報
商品名：焙煎スパイスのごろり牛肉カレー
価格：税込490円
内容量：180g
カロリー：302kcal
販売地域：全国の無印良品店舗または無印良品ネットストア
(文:矢野 きくの)