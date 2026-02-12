¤Í¤Ã¤È¤êÇÉ¡©¥Û¥¯¥Û¥¯ÇÉ¡© ´Å¤µ°ú¤Î©¤ÄÅß¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ä¡È¤Þ¤í¤ä¤«·Ï¡É¤âÅÐ¾ì¡¢ÇÀ²ÈÄ¾ÅÁ¡ª¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÁª¤ÓÊý¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
º£¤ä°ìÇ¯Ãæ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡£¼Â¤ÏÅß¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Í¤Ã¤È¤êÇÉ¡©¥Û¥¯¥Û¥¯ÇÉ¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤òÊ¹¤«¤»¤Æ²»¶Á½ÏÀ®¡×¥Û¥¯¥Û¥¯&¤Í¤Ã¤È¤ê¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¤Ï?
º£¤¬¤ª¤¤¤·¤¤!? ¡È¤Þ¤í¤ä¤«·Ï¡É¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¤Ï
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¸½ºß¡¢ÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÌó60¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¢¨ÅÐÏ¿°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÊ¼ï¡Ë¡£
¶áÇ¯Î®¹Ô¤Î¡È¤Í¤Ã¤È¤ê·Ï¡É¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð2022Ç¯º¢¤«¤éÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤Þ¤Ï¤Å¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤Å¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê8·î¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ý³ÏÄ¾¸å¤«¤é¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤È´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¡Ö½ÏÀ®¤·¤Æ¤«¤é´Å¤ß¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿ÉÊ¼ï¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î¡È¤Û¤¯¤Û¤¯·Ï¡É¤ÎÎã¤Ï¡¢2023Ç¯º¢¤«¤éÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ª¤«¤°¤ä¡×¡£·ª¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ç¶¯¤¤´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢Îä¤á¤Æ¤â¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê·Ï¤È¤Û¤¯¤Û¤¯·Ï¤ÎÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡È¤Þ¤í¤ä¤«·Ï¡É¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯½©¤«¤éÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤ß¤Þ¤í¤³¡×¤Ç¤¹¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂçº¬¤ß¤¿¤¤¤ËÈé¤¬Çò¤¯¡¢Ãæ¿È¤ÏÍñ¤Î²«¿È¤Î¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤ß¤Þ¤í¤³¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¾Æ¤¯¤ÈÈé¤ÏÃã¿§¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÃæ¿È¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¡£º£¡¢ÉÊ¼ïÅÐÏ¿½Ð´êÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤òÎ¢¤´¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Á¡°Ý¤¬·ë¹½¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«·Ï¤Ç¤·¤¿¡£
ÇÀ²ÈÄ¾ÅÁ! ¤ª¤¤¤·¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÁª¤ÓÊý
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¤¤¤¦¤È½©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»°¹¥¥¢¥°¥ê¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åß¤Î´¨¤¤»þ´ü¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï½©¤Î¼ý³ÏÄ¾¸å¤Ï´Å¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¼ý³Ï¤·¤Æ¤«¤é50Æü°Ê¾åÎä°Å½ê¤ÇÄÉ½Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥ó¥×¥ó¤¬Åü²½¤·¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤È´Å¤ß¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÄÉ½Ï¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤ò¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÇÀ²È¤Î¾®¾Â¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤ª¤¤¤·¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡Û¡Ê´Å½óÇÀ±àÂ¢¸µ¼¯µÈ ¾®¾Â¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ë
¢§·Á¡ÄÅ¬ÅÙ¤ËÂÀ¤¯ËÂ¿î·Á¡Ê¥ì¥â¥ó·¿¡Ë
¢ª¥¹¥¸¤¬¾¯¤Ê¤¤
¢§É½ÌÌ¡ÄÌÓ·ê¡Êº¬¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î
¢ª¥¹¥¸¤¬¾¯¤Ê¤¤
¢§ÀÚ¤ê¸ý¡Ä¥·¥ï¤¬¤¢¤ê¹õ¤Ã¤Ý¤¤
¢ª½Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ´Å¤¤¾Úµò
Çã¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹õ¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ï½ý¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î´Å¤¤¾Úµò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô Îä¤Þ¤¹¤ÈÄ²³èºîÍÑ¥¢¥Ã¥×!
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Æ¥ó¥×¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îä¤Þ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÄ²³èºîÍÑ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£²¹¤á¤Æ¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤êÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¾Ã²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Ç¥ó¥×¥ó¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥Ç¥ó¥×¥ó¤Ï¾®Ä²¤ÇÊ¬²ò¡¦µÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥Á¤Ï¾Ã²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÂçÄ²¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢Ä²¤¬À°¤¦¤³¤È¤ÇÊØÈë²ò¾Ã¤äÈþÈ©¸ú²Ì¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£ºàÎÁ¤Ïè§¤Ç¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢ºÕ¤¤¤¿¥Ê¥Ã¥Ä¡£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÉÍÜ²Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÎä¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¤Þ¤À¤ì¤Ê¤É¤â¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÈé¤Î¶á¤¯¤Ë¥«¥ê¥¦¥à¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èé¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£