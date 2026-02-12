2026年はライラック！ 鎌倉紅谷「クルミッ子」年に1度の激レアカラー缶、いよいよ発売
鎌倉紅谷は看板商品「クルミッ子」が10個入った期間限定商品「クルミッ子 10個入（缶）ライラック」の発売を発表。2026年2月20日より全直営店舗（一部除く）、2月23日より公式オンラインショップで販売が始まります。販売方法について紹介します（画像は全て提供）。
【画像】リスッ子必見！ ライラック缶の背面デザインや歴代カラーを一覧で見る
カラー缶の登場は2022年のこと。「スイートピンク」を皮切りに、2023年は「パステルグリーン」、2024年は「ペールブルー」、2025年は「ミルキーイエロー」の「クルミッ子 10個入（缶）」を販売しました。
各カラー缶はその年だけの限定なので、全て終売となっています。全色コレクションしている鎌倉紅谷ファン（＝リスッ子）も多いとのことです。
価格は税込2160円。春にピッタリのライラックカラーの缶、ぜひ入手したいですね！
ライラックの花言葉の1つは「思い出」。クルミッ子を食べながら、思い出に残る時間が過ごせそうです。
販売場所、期間は下記の通り。
八幡宮前本店、小町横路店、Kurumicco Factory The Shop、幸浦店、ラゾーナ川崎店、阪急うめだ本店では、2月20日〜3月中旬ごろまで店頭販売を実施。
販売期間中は、数量限定ですが毎日一定数入荷。八幡宮前本店、小町横路店は、当日の状況により開店前に店頭で整理券を配布する場合があるとのことです。
横浜高島屋店、新宿伊勢丹店では、Web受注および店頭販売を実施。Web受注期間は2月13日（金）からで、店頭受取期間は2月20〜24日。店頭販売期間は2月25日〜3月中旬ごろまでを予定しています。
MOO:D MARK by ISETANでは、2月20日からWeb販売を実施。CHOCCO 4個入とのセット販売で売り切れ次第終了となります。
鎌倉紅谷 公式オンラインショップでは、抽選販売を実施。販売期間は2月23日〜3月16日までの期間中、3回の抽選販売会を実施予定です。
なお、大丸東京店での取り扱いはありません。
直営店舗での購入制限数は1人2点まで（定番の「クルミッ子 10個入（缶）」含む）。鎌倉紅谷 公式オンラインショップでの当選の場合の購入は1人1点となっています。
食べた後、「何を入れようかな」と考えるのも楽しい「クルミッ子 10個入（缶）ライラック」。いろいろな販売方法があるので、チャレンジしてみては？
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
激レア！ その年だけの限定カラー缶2020年9月に「楽しさ、ワクワクが続く、缶に入ったクルミッ子」として、茶色の「クルミッ子 10個入（缶）」の販売を開始。以降、定番商品となっています。
上品な雰囲気の中に甘さを感じる、ロマンチックなライラック2026年のカラー缶は、「クルミッ子 10個入（缶）ライラック」。春に咲く紫色の花、ライラックをイメージし、上品な雰囲気の中に甘さを感じる、ロマンチックな色味に仕上げたものです。
店頭販売は2月20日、Web予約開始は2月13日から直営店での販売は2026年2月20日から。百貨店などの店舗では、2月13日からWeb受注販売が行われますので、公式Webサイトをチェックしてください。
