Åìµþ¹Ù³°¤Ç¡Ö¼£°Â¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¹ñÎ©»Ô¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡ÚÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤â¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅìµþ¹Ù³°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼£°Â¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¡¢Åìµþ¥¬¥¤¥É¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ñÎ©»Ô¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤ÎÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê»Ô¤Ç¤¹¡£»ÔÆâ¤Ë¤ÏJRÃæ±ûÀþ¤ÈJRÆîÉðÀþ¤¬Áö¤ê¡¢¹ñÎ©±Ø¡¢ÌðÀî±Ø¡¢Ã«ÊÝ±Ø¤Î3¤Ä¤Î±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©¤È¤¤¤¨¤ÐÊ¸¶µÃÏ¶è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¹ñÎ©±ØÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÎ©Ê¸¶µÃÏ¶è¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ØÁ°¤«¤é±ä¤Ó¤ë¡ÖÂç³ØÄÌ¤ê¡×¤Ë¤Ï°ì¶¶Âç³Ø¤ä¶ÍÊþ³Ø±à¡¢ÅÔÎ©¹ñÎ©¹âÅù³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¹ñÎ©²»³ÚÂç³ØÉíÂ°¤Î¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Ø¹»¤Î³¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¶µÃÏ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î·úÀß¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¿³Ú³¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¹ñÎ©»Ô¤Î¼£°Â¤¬¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ÈÊ¸¶µÃÏ¶è¤È¤·¤Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤Î°Õ¼±¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤»Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹Á´ÂÎ¤Î²º¤ä¤«¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£Âç³ØÄÌ¤ê¼þÊÕ¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤¬Â¿¤¯ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¹ñÎ©»Ô¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ÎÃæ¤Ç¤â ¡ØÈÈºá·ï¿ô¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡Ù³¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¹âµé½»Âð³¹¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¼£°Â¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùÊÂ¶è¤äÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ê¤É¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë»°Âë»Ô¤Ï¡¢Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë»°Âë±Ø¤«¤é¿·½É±Ø¤ØÌó12Ê¬¡¢Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌó27Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡¢ÊØÍø¤ÊÃæ±ûÀþ±èÀþ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
»°Âë»Ô¤Ï¡¢ÂÀºË¼£¤¬¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤¿ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é¤Î³¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ØÁ°¤ÎÈË²Ú³¹¤ÏºÇ¾®¸Â¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
»°Âë±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤Ï´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Ö°æ¤ÎÆ¬²¸»ò¸ø±à¡×¤ä¿ÀÅÄÀî¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÐ¿¼¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ä®ÊÂ¤ß¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¬¡È¼£°Â¤Î¤¤¤¤³¹¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾åÉÊ¤Ê¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë»Ô¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö½»Âð³¹¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»Âð³¹¤¬Â¿¤¯¡¢ÈÈºá·ï¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§Æ£´Ý Í³²Ú ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Åìµþ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤ò´Þ¤áÌó30Ç¯¡¢Åìµþ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¼èºà¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï2000°Ê¾å¡£2008Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏAll AboutÅìµþ¥¬¥¤¥É¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢2Â¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç³èÆ°¡£
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
²óÅú¼ÔÂ°À¡§Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í
¢¨ËÜÄ´ºº¤ÏÁ´¹ñ250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï²óÅú¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î°Õ¸«¤òÃÇÄêÅª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó(Ê¸:Æ£´Ý Í³²Ú)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼£°Â¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¡¢Åìµþ¥¬¥¤¥É¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
