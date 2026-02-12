MLB公式がバレンタインを前に“愛が溢れる”動画を公開

バレンタインデーを前に、MLBが公開した“愛の動画”が話題となっている。10日（日本時間11日）にタイガース復帰が決まったジャスティン・バーランダー投手と、妻でモデル・女優のケイト・アップトンさんの仲睦まじい様子を紹介。ファンからは「ロマンティック」「殿堂入りすべき」と羨望の声が上がっている。

MLBは公式X（旧ツイッター）で「タイガースファンの皆様、早めのバレンタインデーを」と綴り、バーランダー夫婦の動画を公開。試合中にダグアウトの真上にいるアップトンさんに向けて、バーランダーが、ボールを優しく投げ渡すシーンを捉えている。実況は「あぁ、これは愛に違いないね」と興奮気味。動画内には「愛が漂っている」というテキストも添えられ、2人の親密さが伝わってくる。

バーランダーはサイ・ヤング賞を3度受賞するなど、将来の殿堂入りが確実視されている大投手。2017年にアップトンさんと結婚。公の場でも度々仲の良い姿を見せており、今回公開された映像もその象徴的なワンシーンといえる。

この投稿にファンも続々と反応。なかでも多かったのがアップトンさんへのコメントで「偉大なケイト・アップトンがア・リーグ中地区に戻ってきた」「ミセス・バーランダーが地元に戻ってきて、彼女が夫を連れてきてくれる」「彼女は10点満点の美女」「彼の人生は悪くないね」といったコメントが寄せられていた。

バーランダーは、10日（同11日）にタイガースと1年契約で合意。1300万ドル（約19億9000万円）で合意に達し、そのうち1100万ドル（約16億8000万円）は後払いとなっている。（Full-Count編集部）