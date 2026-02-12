◆ソフトバンク春季キャンプ（12日、宮崎）

ソフトバンクの育成3年目、藤原大翔投手（20）が、B組（2軍）のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、自己最速に2キロと迫る153キロをマークした。

「真っすぐは思っている以上に球がいった。変化球は後半になるにつれ修正ができた」。打者5人に25球を投げて無安打。1四球を与えたが、2三振を奪った。先頭の広瀬結を遊ゴロに打ち取ると、佐倉を直球で見逃し三振、石塚は遊ゴロに仕留め、最後は鈴木貴を見逃し三振で締めた。

最大の武器である直球を見つめ直してきた。春季キャンプの第2クール。ブルペンでカーブの練習に集中的に取り組んでいると、直球の「球速もホップ成分も落ちた」と明かす。

奥村2軍投手コーチには「おまえの長所は何だ」と問いかけられた。藤原が「真っすぐです」と答えると、「それなら真っすぐを見つめ直せ」との言葉が返ってきた。そこから直球を意識した練習を重ねてきた。

ライブBPでの投球を見守った奥村コーチは「真っすぐが良かった。変化球も後半に修正ができた。そこは評価できる」とうなずいた。小久保監督も「今キャンプで一番良かったみたい。ストライクが課題と言いながら、ストライク率が高かった」と評価した。

藤原は「真っすぐで押すのは変わらず」と自分の武器に言及した上で「今回みたいに変化球でカウントを取って、真っすぐで勝負したい」と口にした。福岡・飯塚高から育成ドラフト6位で入団して3年目。最速155キロを誇る右腕は誓った。（浜口妙華）