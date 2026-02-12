¾©³Ø¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡¡»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¼ÒÄ¹
¡¡»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î·¦ÅÄÇî¼ÒÄ¹¡Ê56¡Ë¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÃÏ°è¤Î°Ý»ý¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ö¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¾©³Ø¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏÊý¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ò½¸Ìó¤·¤Æ°Ý»ý¤ò¿Þ¤ë»ö¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢±¿ÍÑ±×¤Î°ìÉô¤òÂç³ØÀ¸¤é¤Ë¾©³Ø¶â¤È¤·¤Æ»Ùµë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¾©³Ø¶â¤ÏÂßÍ¿·¿¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤ÎÊÖºÑÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£ÊÖºÑÉÔÍ×¤Î¾©³Ø¶â¤Î»Ùµë¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹¥Ä´¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤«¤é±¿ÍÑ±×¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢26Ç¯ÅÙ¤«¤éµëÉÕ¤ò»Ï¤á¤ë¡£