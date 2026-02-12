¿·ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡ÖSMBC¥ª¥ê¡¼¥Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ë¡¡»°°æ½»Í§FG¤¬Ì¿Ì¾¸¢
¿·ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¡ÖSMBC Olive SQUARE¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ÎÃå¹©¤Ë¸þ¤±¼¯Åç·úÀß¤ä»°°æÉÔÆ°»º¤Ê¤É»ö¶È¼Ô¤¬³«¤¤¤¿ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡ÖSMBC Olive SQUARE¡×¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ÀÌó¤Ï10Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û100²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ½é¤Î²°Æâ·¿¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤È¤Ê¤ë·×²è¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î»î¹ç¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤ÉÂ¿ÌÜÅª¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæÅçÃ£¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÀè¿ÊÀ¤¬¹â¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬½¸¤¤¸òÎ®¤¹¤ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀßÈ÷¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ë»°°æÉÔÆ°»º¤Î¿¢ÅÄ½Ó¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤Æø¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¿ÀµÜ³°±ñ¤Î¤Þ¤Áºî¤êÁ´ÂÎ¤Ë³èµ¤¤ÈÆø¤ï¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ï2030Ç¯¤Ë´°À®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£