◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月１２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場

米国の殿堂入り調教師がフォーエバー包囲網の中心にそびえ立つ。フォーエバーヤングにとって、最大のライバルと言われるナイソス（牡５歳、父ナイキスト）を管理するのは米国のバファート調教師。今回はネバダビーチ（牡４歳、父オマハビーチ）と２頭のＧ１ウィナーで臨む。

ナイソスは「常にゴールを知っている努力家。外枠だともまれずに運べるから」と前夜に１２番枠が決まったことを歓迎。ネバダビーチに関しては「スピードの勝ったタイプで、広い馬場が合う」と適性を見込み、サウジアラビアに連れてきた。

これまでアメリカンファラオ、ジャスティファイなど数々の名馬を手がけた。ただ、サウジＣは２１年から３年連続２着とあと一歩が届かない。今回は悲願への最大の障壁が前年のディフェンディングチャンピオンであることは分かっている。「昨年（のレースで）差し返したのは信じられなかった。彼はユニコーンだ」と賞賛するが、大舞台を知り尽くす経験値は不気味。本場の意地にかけ、ストップ・ザ・フォーエバーに名乗りを上げる。