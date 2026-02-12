NOA¡¢¸µÇµÌÚºä46ºå¸ý¼îÈþ¤Î°ì¸À¤Ëº¤ÏÇ¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»ÅÁð¤Î¸¦µæ¤â¡Úµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/12¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNOA¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MBS¥É¥é¥ÞÆÃ¶è¡Öµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡×¡ÊËè½µÌÚÍË24»þ59Ê¬¡Á¡Ë1ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¶¦±é¤Îºå¸ý¼îÈþ¡¢°¤µ×º¬²¹À¤¡ÊICEx¡Ë¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ºå¸ý¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¸µÇµÌÚºä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌ©Ãå
¸¶ºî¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Îß·×50ËüÉôÆÍÇË¤Îµæ¶Ë¤Î¥ä¥ó¥Ç¥ì·Ï¥é¥Ö¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Öµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡×¡£·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥É¥í¥É¥íÅ¸³«¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ú¹ñ¤Ç¤âÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¡£
¶î¤±½Ð¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆîÀ¥Å·¡Êºå¸ý¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ËÂÑ¤¨¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦ÊõÀ¸Àé½©¡ÊNOA¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£Àé½©¤Ï¡¢°Í§¤«¤é¡¢¡ÈÅ·¤òÍî¤È¤»¤ë¤«¡ÉÅÒ¤±¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¥¤¥¿¥º¥é¤ËÅ·¤Ë¶á¤Å¤¯¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈà½÷¤Î½ã¿¿¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢°¦¾ð¤Ï½ù¡¹¤ËÆÈÀêÍß¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢°¦¤È¼¹Ãå¤Î¶³¦¤¬²õ¤ì»Ï¤á¤ë¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ç¼«¿®²È¤ÎÀé½©¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢NOA¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»ÅÁð¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¹¤´¤¯¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£Àé½©¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸ý¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌò¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤½¤³¤Ï±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NOA¤Ï¡ÖÈà¤À¤«¤é´¶¤¸¤ë¸ÉÆÈ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤â¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡×¤È¤âÏÃ¤·¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀé½©¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¶î¤±½Ð¤·¥¢¥¤¥É¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿ºå¸ý¤Ï¡Ö»ä¤â¸µ¡¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é½÷Í¥¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤â´èÄ¥¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»ä¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Âè1ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢NOA¤ÏËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¡ÖËÍ¤¬¡Êºå¸ý¤Î¡Ë¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡£½Å¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢½Å¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ØÉ÷Á¥¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡ØÉ÷Á¥¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èºå¸ý¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÈ¿±þ¤òË½Ïª¡£NOA¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤¬¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÉ÷Á¥¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºå¸ý¤Ï¡Ö¤«¤ë¤Ã¤«¤ë¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤ë¤Ã¤«¤ë¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏËÜºî¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö°¦¤«¡¢»ÙÇÛ¤«¡£¥®¥ê¥®¥ê¶³¦Àþ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¡¢NOA¡¢ºå¸ý¡¢°¤µ×º¬¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï°¦¤À¤È»×¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯É½¡£ºÇ¸å¤Ë´ÑµÒ¤ÎÇï¼ê¤Ç¡Ö°¦¤«¡©»ÙÇÛ¤«¡©¡×¤òÈ½Äê¤·¡¢°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÙÇÛ¤À¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¡È¥ä¥ó¥Ç¥ì·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡É¤ò¼Â±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¡£
°¤µ×º¬¤Ï¡Ö°¦¸¤¤ÎÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´é¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡¢ºå¸ý¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¡£NOA¤Ï¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÎø¿Í¤Î¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤³¤È¤ò¤Ä¤¤Ä´¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢NOA¤È°¤µ×º¬¤ËÇï¼ê¤Ïµ¯¤³¤é¤º¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¡£2¿Í¤Ï¡È¥ä¥ó¥Ç¥ì·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡É¤Î¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç°ìÀ¸Î¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òÈäÏª¤·¡¢Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤È°¤µ×º¬¤Ï¡ÖÇï¼ê¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¡¢NOA¤Ï¡ÖÊÑ¤Ê´À¤«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
