サムスン電子ジャパン、初の3つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」をGalaxy HarajukuとGalaxy Studio Osakaで展示開始！日本での発売は未定
Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは12日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける初の3つ折りスマートフォン（スマホ）「Galaxy Z TriFold」を世界最大級のブランドショーケース／旗艦店「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）と体験スペース「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）にて2026年2月12日（木）より展示開始するとお知らせいたします。
Samsungでは2019年より折り曲げられるディスプレイを用いた折りたためるフォルダブルスマホとして「Galaxy Z」シリーズを展開していますが、Galaxy Z TriFoldはこれまでの内側に折り畳める大画面なメインディスプレイ、折りたたんだ状態でも外側の片面にカバーディスプレイを搭載して通常のスマホのように使える“横開き型”の「Galaxy Z Fold」をさらに進化させ、同社初の2箇所で折りたたんだ3つ折りスマホとなります。
これにより、開いた状態では標準的なタブレットと同等の大きさとなる約10.0インチQXGA+（2160×1584ドット）Dynamic AMOLED 2X（有機EL）ディスプレイを搭載して大画面で操作でき、閉じた状態ではアスペクト比9：21の約6.5インチFHD+（1080×2560ドット）Dynamic AMOLED 2X（有機EL）ディスプレイを搭載して普通のスマホのように使えます。またチップセット（SoC）にはQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy」を搭載して高い性能を備えています。
また生活防水・防塵（IP48）や2億画素CMOSのメインカメラを含むトリプルリアカメラ、5600mAhバッテリー、急速充電（最大45W）、ワイヤレス充電（最大15W）、顔認証、指紋認証、16GB内蔵メモリー（RAM）、512GBまたは1TB内蔵ストレージ、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、NFC、USB、Android 16／One UI 8などの最高峰の仕様となっています。サイズは開いた状態で約159.2×214.1×3.9〜4.2mm、閉じた状態で約159.2×75.0×12.9mm、質量は約309g、本体カラーはくらふテッド ブラックの1色展開です。
Galaxy HarajukuはGalaxyブランドの世界観を一度に体験できるショーケース／旗艦店で、最新製品のタッチ＆トライや製品購入、修理、各種設定の手伝いまでを経験豊富なスペシャリストが対応し、最新のコンテンツとのコラボレーションなどといった来館した人が楽しみながらGalaxy製品を体験できる拠点としてフロア内コンテンツを拡充しています。
所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-9
営業時間：11〜19時
アクセス：JR山手線 原宿駅 表参道口より徒歩7分
東京メトロ 千代田線・副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 5番出口より徒歩3分
東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線 表参道駅 A2番出口より徒歩9分
Webページ：https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku
Galaxy Studio Osakaは2023年4月に期間限定の体験スタジオとして誕生し、2023年8月にリニューアルオープンしており、Galaxy Harajukuと同様に新製品のタッチ＆トライなどのほか、Galaxyブランドの世界観を一度に体験することが可能で、オープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）の最新スマホやタブレット、イヤホン、スマートウォッチなどのGalaxy製品も販売しています。
所在地：〒542-0076大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ1F8-9
営業時間：11〜20時
アクセス：南海／JR／地下鉄 なんば駅より徒歩2分
Webページ：https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-studio-osaka/
記事執筆：memn0ck
