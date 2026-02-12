¥É¥ë±ß£±£µ£³¡¥£´£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¸£¸£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¥É¥ë±ß¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï153.40Âæ¤Ø¤ÈºÆ¤Ó¾å¾º¡£¥æー¥í±ß¤Ï182.34ÉÕ¶á¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï209.41ÉÕ¶á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ï¾®Æ°¤¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1880ÉÕ¶á¤Ëç±Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡153.47¡¡EUR/JPY¡¡182.32¡¡EUR/USD¡¡1.1880
