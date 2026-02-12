ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ¡¡¡¡
ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ¡¡¡¡
2/12¡ÊÌÚ¡Ë
EUR/USD
1.1750¡Ê22.0²¯¥æー¥í¡Ë
1.1760¡Ê14.0²¯¥æー¥í¡Ë¡¡
USD/JPY
153.00¡Ê5.80²¯¥É¥ë¡Ë
154.00¡Ê9.50²¯¥É¥ë¡Ë
156.75¡Ê5.10²¯¥É¥ë¡Ë
GBP/USD
ÀßÄê¤Ê¤·
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1750¤È1.1760¤ËÂçµ¬ÌÏÀßÄê¤¢¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï153.00¤ËÃæµ¬ÌÏ¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï¶á¤¤¿å½à¤Ë¤ÏÀßÄê¤Ê¤·
