堀島行真 2大会連続の銅メダル！超高難度トリプルコーク1440を決める【ミラノ・コルティナ五輪 男子モーグル】



堀島行真 PHOTO:Getty Images

＜2026年2月12日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スキー フリースタイル男子モーグル決勝 ＠リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間12日、スキーフリースタイル男子モーグル決勝が行われ、前回北京大会銅メダルの堀島行真（28＝トヨタ自動車）が83.44点で2大会連続の銅メダルを獲得。

金メダルはオーストラリアのクーパー・ウッズ、銀メダルはカナダのキングズベリー。

準決勝を80.35点で5位通過した堀島は4番手でスタート。決勝は持ち味のスピードと安定感を武器に攻めの滑りを披露。

エアでは超高難度の技・縦3回転、横4回転のトリプルコーク1440を決めた。

そして、ターンではリズムを崩すことなく正確なライン取りで滑り切り、83.44点の高得点をマーク（タイムポイント：18.08、エアスコア：17.06、ターンスコア：48.3）。

この時点でトップに立つも、カナダのキングズベリーとオーストリアのクーパー・ウッズに抜かれて3位となるも見事に2大会連続の銅メダルを獲得した。



＜スキーフリースタイル男子モーグル結果＞

金メダル：クーパー・ウッズ（オーストリア）：83.71点

銀メダル：キングズベリー（カナダ）：83.71点

銅メダル：堀島行真（日本）：83.44点

＜ポイント内訳＞

金メダル：クーパー・ウッズ（合計 83.71点）

タイムポイント：17.57

エアスコア：17.74

ターンスコア：48.4

銀メダル：キングズベリー（合計 83.71点）

タイムポイント：17.33

エアスコア：18.68

ターンスコア：47.7

銅メダル：堀島行真（合計 83.44点）

タイムポイント：18.08

エアスコア：17.06

ターンスコア：48.3