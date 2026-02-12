¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ö²áµî¤ÎÂç²ñ¤«¤éÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÁª¼êÃ£¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×Á´ÆüÄø¤Ë»²²Ã¤Ø
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤ÈNPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï12Æü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¤¬14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£24Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ç½ÉÁ´ÆüÄø¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï2009Ç¯Âç²ñ¤È2023Ç¯Âç²ñ¤Î²áµî2ÅÙ¡¢Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Ë²Ã¤¨µß±ç¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤«¤é²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê½Ï¹Í¤ÎËö¡¢µÜºê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤ÎÂç²ñ¤«¤éÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÁª¼êÃ£¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤Î»²²Ã¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ»½ÑÌÌ¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡Ú¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÁª¼ê¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ëÅê¼ê¤äÂÇ¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ»½ÑÌÌ¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÈà¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦¤ËÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥×ÆüÄø¡Û
2·î14¡Á24Æü¡ÊµÙÍÜÆü¡§16Æü¡¢20Æü¡Ë
¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¡Ú¶¯²½»î¹çÆüÄø¡Û
¢£2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ
vs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡÷¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¢£2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë14»þ
vs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡÷¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê
¢£2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ
vsÃæÆü¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
¢£2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ
vsÃæÆü¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
¢£3·î2Æü¡Ê·î¡Ë19»þ¡¡
vs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
¢£3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ¡¡
vsºå¿À¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
¡ÚWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Û
¢£¥×¡¼¥ëC¡ÊÅìµþ¥×¡¼¥ë¡Ë
2026Ç¯3·î5Æü¡Á10Æü¡¡¾ì½ê¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¡ÊÆüËÜ¡Ë
ÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÂæÏÑ