ぐるナイ ゴチにダイアン初登場！
【ゴチになります27 第3戦】
ゲストは初登場ダイアンさん！
テーマは“私のこだわり時間ゴチ”
ダイアンさん＆ゴチメンバーの㊙24時間を大公開！
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】Restaurant Miyazaki
【住所】東京都中央区銀座3丁目3-1 ZOE銀座 9階
【電話番号】03-6264-4908
【営業時間】
ランチ 11:30〜15:00（L.O. 14:00）
ディナー 17:30〜23:00（L.O. 21:00）
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】土曜日、日曜日
【アクセス】
・東京メトロ銀座線・丸ノ内線 銀座駅 C8出口から徒歩2分
・JR 有楽町駅 中央口から徒歩3分
・東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 5番出口から徒歩2分
【お店紹介】
一番美味しい旬の食材を国内外から厳選し、フランス料理のエスプリを活かした技法で、素材の美味しさを最大限に引き出します。
店内は自然光が入り明るく、大理石の床に茶色をアクセントに調和のとれたモダンな空間。
フランス料理の伝統と⽇本の感性がひとつになった、特別な一皿をぜひご堪能ください。
結果発表
設定金額：2万3000円
自腹額：17万4200円 増田貴久 食事代支払い
おみや：3万800円 増田貴久 おみや代支払い