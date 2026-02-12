【ゴチになります27 第3戦】

ゲストは初登場ダイアンさん！

テーマは“私のこだわり時間ゴチ”

ダイアンさん＆ゴチメンバーの㊙24時間を大公開！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】Restaurant Miyazaki

【住所】東京都中央区銀座3丁目3-1 ZOE銀座 9階

【電話番号】03-6264-4908

【営業時間】

ランチ 11:30〜15:00（L.O. 14:00）

ディナー 17:30〜23:00（L.O. 21:00）

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】土曜日、日曜日

【アクセス】



・東京メトロ銀座線・丸ノ内線 銀座駅 C8出口から徒歩2分

・JR 有楽町駅 中央口から徒歩3分

・東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 5番出口から徒歩2分

【お店紹介】

一番美味しい旬の食材を国内外から厳選し、フランス料理のエスプリを活かした技法で、素材の美味しさを最大限に引き出します。

店内は自然光が入り明るく、大理石の床に茶色をアクセントに調和のとれたモダンな空間。

フランス料理の伝統と⽇本の感性がひとつになった、特別な一皿をぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：2万3000円

自腹額：17万4200円 増田貴久 食事代支払い

おみや：3万800円 増田貴久 おみや代支払い

1位岡村隆史（＋400円）2万3400円1位白石麻衣（−400円）2万2600円3位倉科カナ（＋500円）2万3500円4位ユースケ（＋1700円）2万4700円5位せいや（＋2000円）2万5000円6位津田篤宏（−3400円）1万9600円7位佐野勇斗（−4400円）1万8600円最下位増田貴久（−6200円）1万6800円

