¤Í¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤Î°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¡££±Æü£±Ê¬¡Ú¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊø¤ì¡¦¤â¤¿¤Ä¤¤òÀ°¤¨¤ë¡Û´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊø¤ì¤ä²¼Ê¢¤Î¤â¤¿¤Ä¤¡£¤Ç¤â¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥Ï゚¥ê¥ô¥ê¥Ã¥¿¡¦¥È¥¥¥ê¥³¡¼¥Ê¡¦¥¢¡¼¥µ¥Ê¡Û¤Ç¤¹¡£ÂÎ´´¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¦Æ°¤¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡££±Æü£±Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤Î°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï゚¥ê¥ô¥ê¥Ã¥¿¡¦¥È¥¥¥ê¥³¡¼¥Ê¡¦¥¢¡¼¥µ¥Ê
¡Ê£±¡ËÎ¾µÓ¤òÂ·¤¨¤ÆÄ¾Î©¤·¡¢±¦µÓ¤Ë½Å¿´¤òÃÖ¤¤¤Æº¸µÓ¤ò¸åÊý¤Ø°ú¤¡¢Î¾¼ê¤ò¹ø¤ËÃÖ¤¯
¡Ê£²¡ËÁÍ·ÂÉô¡ÊÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤¢¤¿¤ê¡Ë¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾åÈ¾¿È¤òÅÝ¤·¡¢º¸¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¾²¤ËÃå¤¯
¢¥¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¾²¤ËÃå¤«¤Ê¤¤Êý¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¾²¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ê£³¡Ëº¸¼ê¤ò¾²¤ËÃå¤¤¤¿¤Þ¤Þ¾åÈ¾¿È¤ò±¦¤Ë¤Í¤¸¤ë
¢¥¹üÈ×¤Ï¾²¤È¿åÊ¿¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹
¡Ê£´¡Ë±¦ÏÓ¤ò¾å¤²¤ÆÌÜÀþ¤òÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê£³¡Á£µ¸ÆµÛ¡ÊÌó30ÉÃ´Ö¡Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë
½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤ÈµÕ¤Î½ç¤ÇÌá¤·¤Æ¤¤¤¡¢È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤ò¤Í¤¸¤ëÆ°¤¤Ï¡¢»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ´´¤Î´¶³Ð¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î°ÂÄê´¶¥¢¥Ã¥×¤È¼«Á³¤ÊºÙ¸«¤¨°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ã¥è¥¬´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä
🌼±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²¼Ê¢¤À¤±½Ð¤ëÍýÍ³¡£40Âå¤«¤é¤ÎÂÎ·¿¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ï¡Ö»ÑÀª¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤«¤é