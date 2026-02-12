「イノッチ」こと、元V6の井ノ原快彦（よしひこ）の意外な一面が賛否を呼んでいる。

「2月9日、井ノ原さんがInstagramに投稿したのは、居酒屋で知人と飲んでいるような様子の写真でした。革ジャンに黒縁メガネで、大人な雰囲気を見せていました。これまでにも、お酒を飲む姿をたびたび投稿してきた井ノ原さんですが、この日の渋い装いには、ファンから、『イケオジ』『ワイルド』など、コメント欄で黄色い声が寄せられました。中でも、一部のファンから注目されたのが、口ひげでした。

じつは井ノ原さんは、2026年に入ってからひげを生やしている様子を載せることが多く、これがワイルドな雰囲気を増しているといわれています」（芸能担当記者）

賛否を呼ぶことが多いのが、男性アイドルのひげだ。過去には井ノ原の後輩の“ワイルド化”にも、さまざまな意見が飛びかっていた。

「嵐の松本潤さんは、2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』で徳川家康を演じた際、役作りのため、10kg増量し、髭を生やしました。これに大きな反響が寄せられました。

松本さん本人は、このワイルドな姿が気に入ったのか、大河ドラマの撮影が終わってからもしばらく、ひげを生やしたままの姿でInstagramなどに登場していました。これまでさわやかな役柄も多かったためか、松本さんのこうした姿は珍しく、好意的な意見だけでなく否定的な声もあったのです」（同前）

同じく嵐では、2024年に大野智の“ひげにタトゥー”という姿が『女性セブン』に報じられたこともあった。

「今井翼さんや、元TOKIOの長瀬智也さんなども“ワイルド化”して、賛否が寄せられたことがありました。井ノ原さんに関しては、そこまで反対意見は出ていませんが、それはV6のメンバーだった坂本昌行さんや森田剛さんたちが、長くひげ姿を見せてきたため、ファンにとって不自然ではないのかもしれません」（同前）

V6の「トニセン」では最年少だった井ノ原も、5月に50歳の誕生日を迎える。どんなイケオジになるのか楽しみだ。