¡¡2·î11Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£4·î¤«¤é¼ç±é¤¹¤ë¿·¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥ÞÌò¡ÈÏÂÁõ»Ñ¡É¤ò²ò¶Ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÈÎÜ¤Ï¡Ô¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÆü¥Æ¥ì4·î´ü¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ö·îÌë¹ÔÏ©¡× ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¶äºÂ¤Î¥Ð¡¼¡Ö¥Þ¥Ã¥¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¡¢Ê¸³Ø¥ª¥¿¥¯¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¤Ç¤¢¤ëÌîµÜ¥ë¥Ê¤ò±é¤¸¤ëÇÈÎÜ¤ÏÏÂÁõ»Ñ¡¢ÆÉ½ñ¤¬¶ì¼ê¤ÇÉ×¤ÎÉâµ¤¤ä»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø·¸À¤ËÇº¤àÀì¶È¼çÉØ¡¦ÂôÄÔÎÃ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ëËãÀ¸¤Ï²«¿§¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó»Ñ¤È¤¤¤¦Âè°ìÊó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¡Ø·îÌë¹ÔÏ©¡Ê¤²¤Ä¤ä¤³¤¦¤í¡Ë ¡½Åú¤¨¤ÏÌ¾ºî¤ÎÃæ¤Ë¡½¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿½©µÈÍý¹á»Ò¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£¥ë¥Ê¤¬Ê¸³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤«¤·¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ÈÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷Ê¸³Ø¥í¡¼¥É¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈËãÀ¸¤Ï2012Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê¿¼Àî±ÉÍÎ´ÆÆÄ¡Ë¤Ç½é¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é
¡ÔÇÈÎÜ¤µ¤ó ÃåÊª»Ñ¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤ÌòÊÁ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËËãÀ¸¤µ¤ó¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤Î¤«¡Ä¡©³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤ä¤ó¡Õ
¡ÔÇÈÎÜ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦ ÃåÊª¤Î¿§¡¢ÂÓ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡Õ
¡Ô¤ªÃåÊª¤¹¤Ã¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í ¥É¥é¥Þ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÇÈÎÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯12·î23Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹â¿ù¿¿Ãè¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¹â¿ù¤µ¤ó¤ÈÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÈÖÀë¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë2¿Í¤Ç½Ð±é¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤·¤ÆÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤â¤¢¤ê¡¢Ãç¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï1·î´ü¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»öÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢10·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤âÀî±ÉÍûÆà¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ëº§È¯É½¸å¤â½Ð±éºî¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£2·î15Æü¤ËWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð±é¤¸¤ëÍÌ»Ö¤ÎºÊ¡¦ºÑ¿ÎÈþ¤ò±é¤¸¤ëÇÈÎÜ¡£4·î´ü¤Î¡Ø·îÌë¹ÔÏ©¡Ù¤Ç¤Î¼ç±é¤ÈÂ³¤¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£2026Ç¯¤â½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£