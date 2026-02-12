◆サッカー・アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）ラウンド１６第１戦 浦項１―１Ｇ大阪（１２日・スティールヤード）

１次リーグを６戦全勝で勝ち上がったＧ大阪は、１６強によるノックアウトステージに臨み、アウェー韓国での第１戦で浦項と１―１で引き分けた。

今季就任したＧ大阪の若きドイツ人指揮官、イェンス・ビッシング監督（３８）は、初陣のＪ１百年構想リーグ開幕節・Ｃ大阪戦（７日・ヤンマー）を９０分０―０からＰＫ戦の末に制し、白星発進。韓国入り後、１１日の会見で「自分にとってはＡＣＬは初。ホーム＆アウェーと２試合ありますので、ゲームのマネジメントも含めて、しっかりと頭を使いながらやっていくことが大事」と自身初のアジアの戦いへ向けて意気込んだ。

また、新主将のＤＦ中谷進之介は、名古屋在籍中にＡＣＬ浦項戦を経験済み。「韓国のチームはフィジカルなチームなので、そこで力負けしないっていうところも含めて、チームに伝えていけたら」と対策を練り、ピッチへと飛び出した。

試合は前半２１分、Ｊ２鳥栖から浦項に期限付き移籍中の日本人ＭＦ西矢健人がペナルティーエリア内で左足シュートも、中谷が体を張って阻止。一方、Ｇ大阪も２３分、ＦＷデニス・ヒュメットがエリア内で左足シュートを放つも相手ＧＫが好セーブ。前半は０―０で終えた。

試合が動いたのは後半２分、Ｇ大阪は左サイドから抜け出し、ドリブルで敵陣エリア内に進入したＦＷ山下諒也が一度、体勢を整えてから右足シュート。ゴールネットに吸い込まれ、今季Ｇ大阪の公式戦初得点となる先制弾となった。

だが、２５分。浦項はＦＷジョルジュ・テイシェイラが、こぼれ球を拾い、右足シュートで弧を描く同点弾。試合は１―１の振り出しへ。両チームそのまま９０分を戦い抜き、引き分けた。

第２戦は１９日、Ｇ大阪のホーム・市立吹田サッカースタジアム（パナスタ）で行われ、２戦合計の成績で８強入りの切符を争う。

※時間は速報値。