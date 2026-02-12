◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第7日 フリースタイルスキー 男子モーグル決勝（2026年2月12日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

“絶対王者”のミカエル・キングズベリー（33＝カナダ）が83.71点で銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から4大会連続メダル。日本の堀島行真（28＝トヨタ自動車）は83.44点で銅メダルだった。キングズベリーと得点で並んだクーパー・ウッズ（25＝オーストラリア）がターン点で上回り、金メダルを獲得した。

順位決定後にスキー板を投げて悔しがる場面もあったが、表彰台では晴れやかな笑みを浮かべた。

決勝1回目は82.56点で2位とし、7人目で2回目を滑走。高い集中力で滑り切り、ゴール後は右手で力強いガッツポーズを作った。

そして、最終滑走のウッズも83.71点をマーク。ウッズはターンが48.40点、エアが17.74点、タイムが17.57点で、キングズベリーはターンが47.70点、エアが18.68点、タイムが17.33点。ターンの点差は0.70点が勝敗を決めた。

W杯100勝を誇るレジェンド。五輪では14年ソチで銀メダル、18年平昌で金メダル、22年北京では銀メダルと3大会連続で表彰台に立ち、世界選手権でも金メダル9個を獲得している。

同競技の採点はターン60％、エア20％、タイム20％の割合で、100点満点で算出する。ターンは5人のジャッジが20点満点で採点し、最高点と最低点を除いた合計が得点。エアは2人のジャッジがそれぞれのエアを10点満点で採点し、トリックの難易度点を掛け合わせる。エアごとの平均点を足した数字が20点満点のポイントとなる。タイムはコース長を係数とする公式に当てはめ、20点満点のポイントを算出する。