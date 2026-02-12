·Ù»ëÄ£¸ø°Â¸µ´´Éô¤éÀÁµá³Û»ÙÊ§¤¤¡¡ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡ÑÍºá¤Ç¡¢528Ëü±ß
¡¡µ¡³£À½Â¤²ñ¼Ò¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ÎÑÍºá»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢Åö»þ¤Î·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô´´Éô¤é3¿Í¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿Â»³²Çå½þ¶âÌó9500Ëü±ß¤Î¤¦¤ÁÉéÃ´¤¹¤ë¤è¤¦ÀÁµá¤µ¤ì¤¿·×528Ëü±ß¤òÅÔ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬12Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¼ÒÂ¦¤¬½»Ì±´ÆººÀÁµá¤·¡¢ÅÔ´Æºº°Ñ°÷¤«¤é´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»ëÄ£¤¬ÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ÏÁÜºº¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤¿¸ø°ÂÉô³°»ö1²Ý¤Î´ÉÍý´±¤Î·Ù»ë¡¢·¸Ä¹¤Î·ÙÉô¤È¡¢Ì±»öÁÊ¾ÙÈ½·è¤Çµ¶·×¤òÍÑ¤¤¤¿¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿·ÙÉôÊä¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸ª½ñ¤ÏÁÜººÅö»þ¡Ë¡£ÀÁµá³Û¤Ï·Ù»ë¤È·ÙÉô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì250Ëü±ß¡¢·ÙÉôÊä¤Ï28Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£